全國煙草控制報告 薄荷、風味香煙危害大

2023年，約有89%的初中生和高中生曾嘗試過帶有風味的電子煙，而80%的薄荷香煙味非裔。（美國肺部協會提供）

美國肺部協會日昨發布全國煙草控制報告，從室外無煙空氣質量、無煙住房、減少煙草銷售、風味煙草銷售限制和綜合煙草管控五大方面，給全國58個關鍵縣區、482個城市進行評分。加州 在室外無煙空氣質量一項獲得A評級。協會通過此方式向白宮 施壓，以改變煙草銷售政策，停止銷售薄荷味和其他風味煙草的銷售。

「薄荷味香煙更容易讓人們養成吸煙的習慣，並更難以解除。因為其掩蓋了煙草不好的味道，並進一步讓喉嚨清爽。」報告中指出。研究人員還發現，如果出台相關禁售薄荷味香煙的政策，在未來40年內將拯救65.4萬人的生命，尤其是非裔 煙民。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）正領導一個由21個州聯合禁售薄荷煙的訴訟。他表示，煙草公司在知情的情況下將銷售目標對準了全國特定的社區，尤其是有色人種社區，導致嚴重的健康差異和不平等。

2023年，約有89%的初中生和高中生曾嘗試過帶有風味的電子煙，而80%的薄荷香煙味非裔。在新型香煙防治上，加州走在全國的前列，與紐約州等3個州獲得A評分。

加州還在室外無煙空氣質量和戒煙服務兩項中獲得最高的A評分，但在吸煙防治和煙草稅兩項僅得到C評分。每年，加州約有四萬成年人因吸煙引發的疾病死去，其中四分之一的癌症病人都與吸煙有關。