勇士狂勝鷹隊 祭奠去世助教

勇士用一場勝利祭奠突發心臟病去世的46歲塞爾維亞裔助教米洛耶維奇。（記者劉先進 ／攝影）

金州勇士 24日晚以134比112大勝到訪的亞特蘭大鷹隊，用一場勝利祭奠突發心臟病 去世的46歲塞爾維亞裔助教米洛耶維奇（Dejan Milojevic）。教頭柯爾致辭時說，米洛耶維奇是勇士球隊靈魂的一部分。過去三年，在球隊留下非凡印記。

24日晚的賽前祭奠儀式，莊重而肅穆。電視螢幕展現米洛耶維奇的黑白照。球員熱身時，身著印有「Brate」字樣的球衣，該單詞在塞爾維亞語中寓意「兄弟」。球衣的角落有一個心形圖案，裏面是米洛耶維奇名字的首字母「DM」。勇士本賽季剩餘比賽的球衣上都將印有該標誌，球隊替補席前的地板上也貼有「DM」。現場掌聲持續一分鐘。球隊暖場宣布首發前，勇士球員還是情緒激動，緊緊擁抱。

柯爾說，米洛耶維奇是大家的好朋友，是一位出色的籃球教練，最重要的是，他還是一個美麗的兒子、丈夫和父親。這是過去三年，他在勇士留下的印記。「我每天都被他的笑容、歡樂所打動，他一直都在。他對我們的意義，是靈魂的一部分。」

柯爾說，過去一周，勇士收到了來自世界各地的愛。所有對手球員一起觀看他的照片。當晚也能看到塞爾維亞的球迷。這些愛的湧動，也展現出他帶給每個人的快樂和愛。「今晚，與其說是默哀，不如說是希望大家和我一起向他致敬，向他美麗的家人娜塔莎、尼古拉致敬。我想讓所有人為他鼓掌，讓他在天堂也能聽到。」

米洛耶維奇在NBA 履曆豐富，他是幫助勇士隊贏得2022年總冠軍的幕後功臣之一。也是丹佛金塊兩屆NBA最有價值球員MVP約柯奇（Nikola Jokic）的導師，是祖國塞爾維亞的前明星球員。在鹽湖城的一次私人團隊晚宴上，他突發心臟病後住院治療，隨後去世。勇士兩場比賽因此推遲，九天沒有比賽。