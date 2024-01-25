我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘇利文再會王毅？ 傳二人將在泰國見 聚焦紅海局勢

洛縣阿市警攔截闖紅燈 乘客這一舉動引追捕 結局意外

勇士狂勝鷹隊 祭奠去世助教

記者劉先進 ／舊金山即時報導
勇士用一場勝利祭奠突發心臟病去世的46歲塞爾維亞裔助教米洛耶維奇。（記者劉先進 ／攝影）
勇士用一場勝利祭奠突發心臟病去世的46歲塞爾維亞裔助教米洛耶維奇。（記者劉先進 ／攝影）

金州勇士24日晚以134比112大勝到訪的亞特蘭大鷹隊，用一場勝利祭奠突發心臟病去世的46歲塞爾維亞裔助教米洛耶維奇（Dejan Milojevic）。教頭柯爾致辭時說，米洛耶維奇是勇士球隊靈魂的一部分。過去三年，在球隊留下非凡印記。

24日晚的賽前祭奠儀式，莊重而肅穆。電視螢幕展現米洛耶維奇的黑白照。球員熱身時，身著印有「Brate」字樣的球衣，該單詞在塞爾維亞語中寓意「兄弟」。球衣的角落有一個心形圖案，裏面是米洛耶維奇名字的首字母「DM」。勇士本賽季剩餘比賽的球衣上都將印有該標誌，球隊替補席前的地板上也貼有「DM」。現場掌聲持續一分鐘。球隊暖場宣布首發前，勇士球員還是情緒激動，緊緊擁抱。

柯爾說，米洛耶維奇是大家的好朋友，是一位出色的籃球教練，最重要的是，他還是一個美麗的兒子、丈夫和父親。這是過去三年，他在勇士留下的印記。「我每天都被他的笑容、歡樂所打動，他一直都在。他對我們的意義，是靈魂的一部分。」

柯爾說，過去一周，勇士收到了來自世界各地的愛。所有對手球員一起觀看他的照片。當晚也能看到塞爾維亞的球迷。這些愛的湧動，也展現出他帶給每個人的快樂和愛。「今晚，與其說是默哀，不如說是希望大家和我一起向他致敬，向他美麗的家人娜塔莎、尼古拉致敬。我想讓所有人為他鼓掌，讓他在天堂也能聽到。」

米洛耶維奇在NBA履曆豐富，他是幫助勇士隊贏得2022年總冠軍的幕後功臣之一。也是丹佛金塊兩屆NBA最有價值球員MVP約柯奇（Nikola Jokic）的導師，是祖國塞爾維亞的前明星球員。在鹽湖城的一次私人團隊晚宴上，他突發心臟病後住院治療，隨後去世。勇士兩場比賽因此推遲，九天沒有比賽。

柯瑞三分8中5得到25分8助攻，湯普森24分，維金斯12分。 格林得到12分5籃板3助攻

維金斯在比賽中扣籃。（記者劉先進 ／攝影）
維金斯在比賽中扣籃。（記者劉先進 ／攝影）
賽前舉行祭奠助教米洛耶維奇的儀式。（記者劉先進 ／攝影）
賽前舉行祭奠助教米洛耶維奇的儀式。（記者劉先進 ／攝影）
金州勇士24日晚以134比112大勝到訪的亞特蘭大鷹隊。圖為柯瑞和格林擊掌。（記...
金州勇士24日晚以134比112大勝到訪的亞特蘭大鷹隊。圖為柯瑞和格林擊掌。（記者劉先進 ／攝影）
柯瑞本場得到25分。（記者劉先進 ／攝影）
柯瑞本場得到25分。（記者劉先進 ／攝影）
柯瑞賽前身穿印有「Brate」字樣的球衣，該單詞在塞爾維亞語中寓意「兄弟」。（記...
柯瑞賽前身穿印有「Brate」字樣的球衣，該單詞在塞爾維亞語中寓意「兄弟」。（記者劉先進 ／攝影）

勇士 心臟病 NBA

上一則

灣區媽媽教室 推養生抗老講座

下一則

全國煙草控制報告 薄荷、風味香煙危害大

延伸閱讀

NBA／一年半勇士從捧冠到低谷 柯爾：我們仍在戰鬥

NBA／一年半勇士從捧冠到低谷 柯爾：我們仍在戰鬥
NBA／公牛表揚已故總管遭自家球迷噓聲羞辱 柯爾：可恥

NBA／公牛表揚已故總管遭自家球迷噓聲羞辱 柯爾：可恥
NBA／柯瑞陷低潮 柯爾點出原因是「他」

NBA／柯瑞陷低潮 柯爾點出原因是「他」
NBA／格林獲准重返球場 曝曾和柯爾在自家庭院痛哭

NBA／格林獲准重返球場 曝曾和柯爾在自家庭院痛哭
NBA／「變髮圖強」庫明加獲「重用」 柯爾：理解大家都想打球

NBA／「變髮圖強」庫明加獲「重用」 柯爾：理解大家都想打球

熱門新聞

據報導，兩位死亡的谷歌工程師分別是34歲的Liren Chen（左）和32歲的Xuanyi Yu（右）。（取自linkedin）

北加矽谷命案 兩華人皆為谷歌工程師

2024-01-18 18:46
于軒一以702分的成績成為2014年松原市理科狀元。(取材自紅星新聞)

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

2024-01-19 19:05
記者直擊案發現場，門鈴仍正常運作，大白天大門的燈也依舊開著。（記者孫愛薇／攝影）

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

2024-01-19 16:53
洛斯阿圖警員在一處住宅內發現兩名死者，網傳是一對不到30歲、來自中國的科技業工程師夫妻，疑似因被裁員，一人將另一人殺害。（取自洛斯阿爾托斯警局臉書）

北加矽谷命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

2024-01-18 14:11
記者實際探訪命案發生地點，街區寧靜優美，警方的封鎖線也已經撤除，完全看不出有命案的痕跡。（記者孫愛薇／攝影）

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

2024-01-19 17:52
矽谷谷歌華裔工程師陳立人（Liren Chen）家暴毆打太太致死案，震驚華人社區。（翻攝自領英）

矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大

2024-01-20 18:19

超人氣

更多 >
夫妻接連罹「癌王」餐桌1習慣害慘他們 醫揭祕「排便3警訊」能救命

夫妻接連罹「癌王」餐桌1習慣害慘他們 醫揭祕「排便3警訊」能救命
社安福利增 退休族平均每月多拿140元 但報稅時恐補稅

社安福利增 退休族平均每月多拿140元 但報稅時恐補稅
47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程
南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 屍體死狀慘

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 屍體死狀慘
年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技

年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技