北加僑胞注意 「北加好聲音」影音歌唱比賽開放報名

北加州中文學校聯合會將於2月1日至3月17日期間舉辦「北加好聲音」影音歌唱比賽。（記者葛歆睿 / 攝影）

北加 州中文學校聯合會將於2月1日至3月17日期間舉辦「北加好聲音」影音歌唱比賽，鼓勵會員學校以及華語文學習中心的學生藉由唱歌，體驗華語、閩南語及客語學習，並展現音樂才藝。優勝選手將被推薦參加僑委會舉辦的「113年全球暨僑生歌唱大賽」和全美中文學校歌唱比賽。

僑教中心主任莊雅淑感謝聯合會舉辦活動，讓華語文學習者透過歌唱，提起對於華語文學習的興趣。她說，聯合會去年就推舉了多名選手代表北加州 到台灣參加全球暨僑生歌唱大賽，獲得了非常棒的成績。她非常期待今年的比賽，並鼓勵僑界朋友踴躍參加。

據活動主辦方介紹，2023年首次舉辦「灣區 好聲音」比賽頗受歡迎與好評，並產生了「112

年全球暨僑生歌唱大賽」華語文中心組第一名與僑校組優勝獎。深感歌唱比賽是鼓勵會員學校以及華語文學習中心的學生藉由唱歌學習語言文化的好機會，於是2024年擴大為「北加州好聲音」，並提早舉辦，增加組別，讓更多學生參與。另外，除了僑委會的歌唱大賽，也會推舉優勝選手參加全美中文學校歌唱比賽。

比賽辦法如下：

一、參賽資格：

凡本會會員學校學生或華語文學習中心學生均可報名參加。

二、比賽組別：個人與團體混合賽

小學組：12歲以下（3/31/2012以後出生者）

青年組：12至24歲（4/1/2000-3/31/2012 出生者）

CSL組：CSL班學生，18歲以下 （3/31/2006以後出生者）

華語文學習中心組: 華語文學習中心學生

三、報名日期：

2024年2月01日至3月10日(星期日)止 (逾期恕不受理 )

四、報名辦法：

1. 製作歌唱影片

2. 上網填寫報名表

五、參賽規則：

1. 由本會指定曲中選擇或自選歌曲錄製一首演唱影片,一鏡到底,可自行改編或加入創意,但不可後製修音。

2. 影片錄製完成上傳報名網站,由專業評審評選前三名。

3. 凡在2023年本會歌唱比賽獲得冠軍者,不得參賽同一組。

六、評審方式

將邀請專業人士依技巧 (30%)，音色 (30%)，情感表現 (20%)，咬字 (10%)，創意 (10%)

選出各組前三名。

七、公佈日期：

獲獎學生名單將於3月17日以後公佈於北加州中文學校聯合會網（www.anccs.org）

八、獎勵辦法：

每組錄取前三名，於3月17日綫上頒獎典禮頒發禮卡及獎狀。

第一名：100元禮卡及獎狀一張

第二名： 80元禮卡及獎狀一張

第三名：50元禮卡及獎狀一張

佳作：10元禮卡及獎狀一張（視報名情形決定錄取名額）