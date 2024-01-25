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北加祭孔委員會 牟善竹接任總召集人 9/22辦大典

記者葛歆睿 / 密爾比達即時報導
牟善竹（右）接任祭孔委員會總召集人。（記者葛歆睿／攝影）
牟善竹（右）接任祭孔委員會總召集人。（記者葛歆睿／攝影）

加州祭孔大典委員會第42屆總召集人邱佩芝任期屆滿，委員會在南灣華僑文教服務中心舉行會議，會中舉行祭孔總召集人交接儀式，第43屆總召職位由牟善竹接任，並由中華民國駐舊金山經濟文化辦事處長賴銘琪在場監交。

北加州祭孔大典歷史悠久，1981年由齊魯鄉親成立「舊金山灣區齊魯會館」，1982年在北加州舉辦第一屆祭孔大典，是全球海外僑胞最早舉辦祭孔大典釋奠禮的地區。1990年起則由駐舊金山台北經濟文化辦事處、金山灣區華僑文教服務中心、舊金山灣區齊魯會館及北加州中文學校聯合會四大單位聯合主辦。多年來延續遵循傳統古禮舉行的祭孔儀式，祭孔大典已成為北加州最重要的文化活動之一。

賴銘琪指出，北加州是亞洲以外最早舉辦祭孔大典的地區，經文處更是非常重視一年一度的祭孔大典。他表示，祭孔大典傳承中華文化，也促使中西文化有更好的交流，並且能讓中華文化傳播到海外落地生根，非常具有意義。

僑教中心主任莊雅淑也代表中華民國僑務委員會，對祭孔大典委員會在海外發揚儒家思想、提倡尊師重道的努力表示肯定。

賴銘琪並與莊雅淑一同致贈中華民國僑務委員會感謝狀給邱佩芝、贈賀狀給牟善竹。

邱佩芝指出，2023年度的祭孔大典活動精彩，能夠圓滿完成，必須感謝前任總召們的經驗傳承，以及全體委員的辛勞努力。她特別提到去年祭孔大典與主流社會建立了進一步的連結。一方面在賴銘琪的建議下，大典邀請到包括聖他克拉拉市長蒙塔諾（Carmen Montano）和都柏林學區委員在內的主流社區代表擔當陪祭官。另一方面，在僑務委員魏德珍的促成下，祭孔大典正式得到密爾必達聯合學區委員會的肯定，通過決議紀念9月28日孔子誕辰。

牟善竹在接受本報記者採訪時表示，舉辦祭孔大典最主要的目的是紀念中華民族偉大的教育家、思想家、哲學家孔子的誕辰，同時在美國推廣、宣揚孔子的思想學說和理念。

她指出，孔子學說中的「調適自我、完美人格、和諧家庭、均衡社會、平治天下，以理服人、仁者愛人」具有世界性意義，不只是放諸四海皆準，而且貫穿古今偕同，不變的真理。每一代禮儀或許有不同，但一定要維持連貫性，讓世世代代的中華民族不做失根蘭花。

祭孔大典委員會計畫今年北加州祭孔大典將於9月22日在僑教中心舉行，歡迎學僑界及鄉親到場觀禮，親身體驗中華文化古禮在海外傳承儀式感。

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