李維公司1.7億續約49人主場冠名權再十年 至2043賽季

舊金山49人主場李維球場被選中主辦2026年世界杯及超级碗赛事。(美聯社）

據聖荷西信使報（Mercury News）25日報導，著名服裝公司李維（Levi Strauss&Co，簡稱Levi's）預計將與美式足球 職業俱樂部舊金山49人（San Francisco 49ers）續約主場冠名權，合同總計高達10年1.7億元。位於灣區 聖他克拉拉市的49人主場將繼續使用李維球場（Levi's Stadium）的名字，直至2043賽季。

據報導，聖他克拉拉市體育場管理局將最快在下周批准這一歷史性的合作。李維公司在2013年首次以2.203億元的價格，買下49人隊20年的主場冠名權，也創下了美式足球職業聯盟（NFL）當時最昂貴的冠名權合同。次年，李維球場正式建成，由49人俱樂部和聖克拉拉市共同經營管理。

球隊總裁吉多（AI Guido）將冠名權成功續約歸功於球隊優秀的戰績和場館建設的成功。「在聯盟中，你很難可以找到哪隻球隊能夠在冠名權還剩下10年的期限時，就得到如此豐厚的續約合同。」

吉多說：「李維公司深耕舊金山灣區，我們明白當李維與這座世界級運動場相結合的價值，這吸引著每年成百上千的球迷和遊客。與球隊的合作彰顯我們為社區帶來更積極長遠影響的承諾。」

李維公司董事會主席、下一任執行長蓋斯（Michelle Gass）表示，在過去的十年，球隊為這個牛仔褲品牌帶來了豐厚的價值，通過音樂和體育幫助我們與年輕一代建立文化的聯結。「李維品牌是我們最大的資產，我們會繼續長期穩定投資 球隊的成長。」