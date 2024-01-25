當代藝術燈籠展26日揭幕 照亮金山華埠

藝術家吉普森鼓勵人們在燈籠裝置前稍作停步，建立與社區的聯結。（藝在棱角提供）

華埠 當代藝術中心「藝在棱角」（Edge on the Square）26日下午5時30分，將在舊金山 華埠都板街800號揭幕限定燈籠裝置「棱鏡幻變」。

這項藝術裝置是在向舊金山華埠標誌性的紅燈籠致敬，兩者互相輝映，不但照亮華埠街道，亦點綴了社區中活力十足的建築。作品由灣區藝術家吉普森（Bre Gipson）打造，設計理念從當代視角出發，致敬傳統紅燈籠背後所代表的豐富文化歷史，重新赋予華埠醉人的魅力。

吉普森是跨界裝置藝術家，擅長利用普通或廢棄的物料，從物理上改造景觀。她的作品曾在多個藝術空間展出，包括洛杉磯加州 非裔博物館、波特蘭超然科學會社等。她鼓勵人們在燈籠裝置前稍作停步，建立與社區的聯結。

吉普森說：「我以燈光為材料，在燈籠周圍創造出色彩繽紛的光影。就像某一天在街道上偶然看到天上的彩虹，從而與陌生人產生聯結那樣。我希望這種對魔幻的好奇擴散到裝置以外的地方，引領人們探索社區分享經歷。」

藝在棱角自去年一月開幕以来，舉辦多場社區藝術活動，為振興華埠社會、文化和經濟環境做出貢獻。棱鏡幻變得到美化華埠行動委員會的支持。其創辦人勞微笑（Lily Lo）表示，透過燈籠的色彩和燈光，華埠居民感到更加安全，也令大家感到賓至如歸。

她說，疫情重創了華埠經濟，不少商家都承受不住，相繼結業。加上針對亞裔的仇恨暴力，華埠仍然深受其害。因此，這些燈籠所承載的含義和實際的功能，遠比單純的裝飾更加深刻。

藝在棱角執行總監李燕玲（Joanne Lee）表示，能為華埠加添薪火，藝在棱角十分榮幸。「透過掌控當代藝術推動變革的力量，以創意帶來實際改變和影響，機會是無限的。」

活動全程免費，揭幕典禮後還有音樂表演和藝術活動。