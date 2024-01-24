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矽谷殺妻案嫌疑犯陳立人提審 華人民眾圍觀

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣即時報導
矽谷殺妻案引發媒體與民眾的注目，多家媒體在聖他克拉拉縣法院門口守候案情動向。（記者孫愛薇／攝影）
矽谷殺妻案引發媒體與民眾的注目，多家媒體在聖他克拉拉縣法院門口守候案情動向。（記者孫愛薇／攝影）

震驚矽谷的華裔谷歌工程師殺妻案，24日下午1時35分在聖他克拉拉縣法院提審，法院提供民眾自由入內參加提審流程，超過二十位華人到場關注案件發展，華人都自稱與案件無關，就是想來關心事件發展，就連網路開庭的網頁也被擠爆，晚到者完全無法連線，顯見這起案件在華人社區受到高度關注。

除民眾外，也有華裔律師前來關心案件。持有加州與紐約律師證照的華裔律師Teresa對於今天被告陳立人無法出庭，她分析，應該是陳立人還處於混屯的狀態，可能沒辦法理智地回答問題，她推測陳立人的傷可能不至於不能出庭，朝向心理因素而不能出庭的機率較大。

Teresa表示，如果被告人一直提審不到，只要有正當理由，陳立人是有權力這麼做的，嫌疑罪犯也有人權。

華人民眾陳先生說，他其實同一時間上班正在開會，但為了此案件，仍親自跑一趟法院想知道更多細節。他說，華人遇到家暴願意說出來的比較少，尤其對新移民而言，可傾訴的對象更少，很多人遇到了也選擇容忍，他自己有朋友遇到家暴，但個性內斂不願意說出口，他對家暴是零容忍，認為冷暴力也不行，不管男女雙方都不可以動手，

住在聖荷西的不具名華裔太太表示，自己住的地點離事發地非常近，到現場就是想看看嫌犯的狀況與行為，是不是有感到後悔，她自己的孩子也與案件當事人年紀相仿，很為兩位年輕人感到可惜，尤其是學業與工作都這麼成功。

來觀看法院提審流程的華人民眾，不少是中年的夫妻，一半以上是年輕人前來，其中一位也是工程師的年輕男性，由於怕被熟識的人認出，自己還帶了墨鏡與口罩來法院，據他表示，雖然並不認識當事者，但實在非常想要知道案件的走向。

華人 華裔 家暴

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