矽谷華裔工程師殺妻案首度開庭 法官質疑陳嫌缺席

矽谷華裔谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人，原預計1月24日下午1時30分左右應該出庭，但又因故不出庭，圖為同一法庭內其它案件相關人。（記者葛歆睿／攝影）

矽谷華裔 谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人，原預計24日下午1時30分左右應該在聖他克拉拉縣高等法院司法大廳23號法庭進行第三次庭審，但陳嫌仍未現身。法庭和控辯雙方就其一再缺席提審交換了意見，並擇定本周五(26日)再次提審。

提審程序開始後，檢察官嘉德伯格（Michael Gadeberg）向本場法官拉蒙（Hector E. Ramon）報告，陳嫌仍在山谷醫療中心未到現場，檢方掌握關於其健康狀況的信息有限。

法官拉蒙對於陳嫌3次缺席提審表示質疑，指出入院72小時後，如果仍需留院，需要醫師簽字批准，才能再獲得14天的緩提期限。

對此，檢查官嘉德伯格補充說，上周末陳嫌有出院被轉入收監，但後來又回到醫院，原因不詳。

法官拉蒙最後重申，陳嫌不得保釋，並訂於26日下午再次提審。

本次提審，陳嫌的代理律師施羅德（Wesley Schroeder）有現身。並確認自己受到陳立人家庭雇用為其辯護。他聲稱自己和陳立人家人都還未見到過嫌犯本人，對其健康狀況也不清楚。

施羅德表示，自己在犯罪辯護領域有50年的經驗，有很多為華人 辯護經驗，但華人兇殺案辯護還是第一次。