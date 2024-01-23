谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情

圖為聖他克拉拉縣主監獄。（記者孫愛薇／攝影）

近日媒體與網路關於谷歌 殺妻案嫌犯陳立人背景和身世的信息繁多，而陳立人本人在16日被捕後未再露面。雖然法庭紀錄顯示18、19日都有提審，但嫌犯均未到場，亦有消息稱其已經出院入監，因而定於24日舉行的第三度提審受到廣泛關注。

針對目前對陳立人提審未果，以及出院傳聞，本報記者特別聯繫上聖他克拉拉縣地檢處負責此案的檢察官嘉德伯格(Michael Gadeberg)確認事實。

嘉德伯格表示，地檢處在18和19日都有試圖提審，但因陳立人「仍在醫院」未能完成。他希望陳立人24日能夠出庭完成提審程序，但因為兇嫌本人仍在醫院，所以仍然不確定他是否會現身。如果仍然不能到場，就再擇日提審，不會放棄。

對於記者再次確認：「他（陳立人）現在還在醫院嗎？」嘉德伯格的回答是：「正確（Correct)。」

記者提問檢方是否有和法庭交換意見和資料。嘉德伯格表示地檢已經向法庭提出謀殺指控，並提交案件基本事實陳述（Statement of Facts)，解釋檢方為何認為陳立人應對這起謀殺負責。

嘉德伯格表示，如果陳立人明天出庭的話，將會依照正常提審程序，向其出示所掌握的資料，並告知對他的指控，被告人可以當場決定是否認罪，或是延期再做決定，法庭會當庭決定他是否繼續收監或是允許保釋。

從檢方信息來看，陳立人並未如此前傳聞的已經出院轉入聖他克拉拉縣主監獄 ，備受矚目的第三次提審也就是24日的提審，也很有可能仍然不現身。