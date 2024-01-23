矽谷華裔谷歌工程師陳立人殺妻案 四大文件揭露訊息

陳立人地檢辦公室新聞發布稿。（記者徐蓓蓓/翻攝自地檢辦公室官網）

有關谷歌工程師殺妻案的訊息目前遍布媒體，真假難辨。本文專門對官方發布的確鑿訊息進行一番梳理，以供參考。目前官方公開的主要有四份文件：

第一份文件來自於案發地點聖他克拉拉市警察局的逮捕紀錄。其中顯示嫌犯陳立人的年齡、出生日期、種族等信息。逮捕紀錄中有特別提到是當場逮捕，指控是謀殺—重罪。逮捕事件顯示為1月16日上午11時41分。

第二份文件是教養所的監獄 預定紀錄。上面顯示陳立人是1月20日被預定到監獄的，而居住地點顯示為醫院。同時明確顯示「不得保釋」。最後顯示下次出庭時間為1月24日下午1時35分。

第三份紀錄是聖他克拉拉縣高等法院的聽證紀錄。上面顯示陳立人已於1月18日和19日兩度提審。下一次提審為1月24日。

第四份紀錄是地檢長辦公室的新聞發布，提供了最多細節信息。這份文件發布於1月19日中午12時，也就是陳立人第一次預定提審時間之後。這份文件的全文如下：

「一名聖他克拉拉縣男子被指控殺害他的妻子。

警察在27歲的陳立人家中發現他全身濺滿鮮血，旁邊是他妻子的屍體。

陳被指控謀殺，如果定罪將面臨牢獄之災。因為入院治療，他的提審已經被推遲一次，還有可能被再度推遲。今天下午1:30在聖荷西 司法大廳還有一場提審的安排。

地檢長羅森（Jeff Rosen)表示：『家暴 致死案在本縣一直在下降，但暴力程度和破壞性並沒有。』他還提到911接到的家暴電話呈上升態勢。羅森還說：『任何人如果感到他們活著其他人有被伴侶虐待，都請聯繫當地執法機構。你不是一個人。我們會幫忙。』

1月16日早上大約11時，聖他克拉拉縣警官接到報警前往聖他克拉拉市一處民宅進行安危檢查。警察到達時，陳立人的一位熟人對他和妻子表達了關切。陳立人拒絕接電話也沒有應聲開門。

他說可以看到陳立人在家中，『跪在地上一動不動，雙手舉在空中，目光空洞。』

警官進入屋內將嫌犯帶走監控。在陳立人原來所處位置的後面的臥室，警官發現受害人在地板上已經死亡。頭部受到嚴重鈍器傷。陳立人右手極度腫脹發紫。他的衣服、腿、胳膊和手上都有鮮血，胳膊上有抓痕。」

這幾份文件有所衝突的部分是，法庭聽證紀錄顯示18、19日的兩次提審都已舉行。但地檢辦公室的文件顯示因為入院治療，陳立人的提審已經被推遲。本報記者專門聯繫到負責本案的檢察官嘉德伯格（Michael Gadeberg)，得到的解釋是陳立人目前仍在住院治療中，所以前兩次提審並未出席。