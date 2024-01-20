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11月舊金山選舉 X平台可能成為意外變數

編譯林思牧╱即時報導
舊金山已有五位市議員離開X平台，潘正義是最後一個。(本報檔案照)
舊金山已有五位市議員離開X平台，潘正義是最後一個。(本報檔案照)

馬斯克(Elon Musk)最近表示，他2022年收購推特(Twitter)的一個重要原因，是因為從舊金山散播出的「滅絕論者的心靈病毒」(extinctionist mind virus)，自從他買下推特並改名為X以後，這個平台已經完全改頭換面，有些人甚至擔憂它會成為舊金山2024年11月選舉的「意外變數」(the X Factor)。

除了改名以外，馬斯克把內容審核幾乎完全除去，基本上是什麼謬論都可以上傳。馬斯克的政治偏右是眾所周知的，舊金山是如何左傾也是眾所周知的，偏激的見解經常成為爭論的焦點，在舊金山這樣的地方，馬斯克收購前的十多年，推特是舊金山人激烈辯論意見的平台。

佩里戈(Sasha Perigo)是舊金山居民，自稱是社會主義者(socialist)，在人民的住屋權利方面有強烈的觀點。她回憶那個年代她經常在推特上與網友有冗長的爭辯，雖然她表示那些爭辯影響了她的生活和心情，但最後因為她在過程中得到的成長，最後在住屋的領域找到了工作，這是很大的收穫。

但現在當她在X上準備送出某個內容時，必須先確定選擇了那些觀眾可以看到發文，否則第二天早上一開機，發現夜裡已經有許多人對她圍剿。在意識形態光譜上，舊金山是極左的進步派，佩里戈其中的一個份子，她憤恨X的改變。

馬斯克買下後，中庸派(moderate)如今在X上比較得勢，獨立記者桑柏格(Erica Sandberg)是其中一份子。她經常在推特和X上批評進步派市議員所創制的政策，是舊金山犯罪與遊民危機的淵藪。她表示，自從馬斯克接下以後，中庸派得到的「仇恨評論」少了很多，她喜歡這個改變。

舊金山有11個市議員，現在有五個已經離開X，最後一個離開的是潘正義(Dean Preston)，他是市議會中唯一的民主社會者(democratic socialist)，經常成為網路政策爭辯中的眾矢之的。去年10月馬斯克親自發文攻擊他，聲稱因為潘正義的政策所造成的危害，他應該去坐牢，潘正義隨即退出X。

政壇分析師指出，居民中進步派居少數，多數人還是中庸派，但過去因為有激進的人士大聲發言，中庸派被壓抑，現在X上明顯的是中庸派勢力大增，而因為X的影響力，今年11月的舊金山選舉中，X平台可能會是某位候選人是否當選的決定性因素。

舊金山 馬斯克 推特

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