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谷歌華裔工程師涉打死妻 高中同學：他對人彬彬有禮

清華鉈毒案嫌疑人 被曝住澳洲享受「海灘游泳」還擁有5房產

谷歌華裔工程師打死妻 高中同學：他身高1.9米、對人彬彬有禮

世界新聞網／輯
27歲華裔谷歌工程師陳立人（音譯，Liren Chen）因涉嫌蓄意殺害太太，已被聖他克拉拉現檢方起訴謀殺重罪。（翻攝自領英）
27歲華裔谷歌工程師陳立人（音譯，Liren Chen）因涉嫌蓄意殺害太太，已被聖他克拉拉現檢方起訴謀殺重罪。（翻攝自領英）

加州聖克拉拉郡近日發生一起命案，檢方證實，27歲谷歌華裔工程師陳立人(音譯，Liren Chen)涉嫌毆打妻子于軒一(Xuanyi Yu)致死，面臨謀殺罪指控。

陳立人和于軒一均來自中國，兩人皆於2014至2018年就讀北京清華大學電子信息工程系。

中國媒體紅星新聞報導，多位成都七中的畢業生證實，陳立人曾是該校學生，今年27歲。陳立人考入清華大學後，還曾以學霸身分，接受媒體採訪，分享自己的學習經驗。

這起殺妻案後，陳立人高中班級群裡的同學們都感到十分震驚。「他平時話不多，但也不算內向，對人彬彬有禮。」一位陳立人高中同班同學說，陳立人高中給人的印象是比較斯文，甚至有點「無聊」，但為人比較靠譜，「他個頭高大，身高1.9米，人還挺好的，喜歡運動和旅行。他們夫妻倆都沒有被谷歌裁員，還經常在社交平台上發他們去滑雪、攀岩等旅行運動的照片。」

報導引述陳立人的高中同班同學說，陳立人曾經在成都七中時交往過一任女友，兩人一起考進了清華大學。這位前女友表示，在兩人交往期間，陳立人從未有過動手打人的舉動：「不知道他這幾年怎麼回事，但是看到曾經的同學變成這樣，我們很震驚，同時也非常心疼被殺害的他的妻子。」

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