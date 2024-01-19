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矽谷華裔谷歌工程師命案 死者剛買200萬獨棟屋 鄰居現身說法

洛縣7-11商店頻遭搶劫 1周2次警察撞個正著

2024科技業裁員不斷 造成矽谷家庭生活壓力大

記者葛歆睿、江碩涵／南灣即時報導

2024年才剛開春，就頻頻傳出科技公司繼續裁員的消息，雖然無法明確證實矽谷大公司裁員潮，與矽谷近來許多的社會案件有直接關聯，不過科技公司裁員不斷，也的確造成住在矽谷的家庭，感受到不少生活壓力。

谷歌自1月起，解雇多個部門數百名員工，包括工程和硬體團隊以及開發語音操作虛擬助理Google Assitant的員工。執行長皮查伊（Sundar Pichai）本月17日甚至發信警告員工，2024年還會有更多裁員，並確認計畫裁減其全球廣告和銷售團隊的員工。

此消息一出，的確讓科技業界人心惶惶。不願具名的谷歌工程師私下對記者表示，他們部門的主管已經要求大家「要再繃緊神經了」，因為上層高管已明確指出，谷歌不再像過去一樣優待員工，未來將採更精進的方式，以他們部門來說，每年將以滾動式的方式，固定裁員10%，因此對員工的要求也將提到更高，希望員工們可以更加費心在工作上。

谷歌工程師表示，他身邊已經有不少同事，開始想要投履歷到其他公司，因為有點受不了公司政策的改變，也認為這樣的裁員壓力，讓他們心理壓力爆棚。

除了谷歌有明確裁員指示外，去年裁員風潮較盛的Meta，近日市值快重返一兆美元，股價也扶搖直上，近日並沒有傳出任何裁員消息。不過Meta內部員工也坦言，去年不斷傳出某部門被裁，也的確造成員工壓力。Meta不具名工程師說，雖然Meta逐步穩健，不過公司內部還是有提到，若景氣有任何變動，仍不排除會繼續裁員，加上社內的考績評比都非常精實，員工之間也得互相競爭，工作壓力不小。

亞馬遜旗下的直播網站Twitch也於本月9日宣布計畫裁員35%，約500名員工，執行長克蘭西（Dan Clancy）在博客文章中表示，Twitch需要「調整公司規模」，並稱它為「明顯超出了我們業務所需的規模」，而亞馬遜的有聲讀物部門Audible也進行了一輪裁員，影響了100名員工。

同一日，亞馬遜宣布計畫在Prime Video和米高梅影業（MGM Studios）部門裁減「數百名」員工。 根據Forbes獲得的一份來自Prime Video高級副總裁霍普金斯（Mike Hopkins）的備忘錄，之前該公司對業務運營的「幾乎所有方面」進行了審查。

裁員 谷歌 矽谷

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