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谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

世界新聞網／輯
于軒一以702分的成績成為2014年松原市理科狀元。(取材自紅星新聞)
于軒一以702分的成績成為2014年松原市理科狀元。(取材自紅星新聞)

谷歌華裔工程師命案引起社區及科技圈軒然大波，27歲華裔谷歌工程師陳立人（音譯，Liren Chen）因涉嫌蓄意殺害太太于軒一（Xuanyi Yu，前譯于璇宜），已被聖他克拉拉現檢方起訴謀殺重罪。

中國媒體「紅星新聞」報導，被槍殺的于軒一曾經就讀於吉林省松原市某高中，該校王主任證實，「她就是我們學校以前出來的市高考理科狀元，那年高考上了清華，後來就聽說去美國讀書，留在那邊。」于軒一高中的班主任張國良說：「看新聞的照片，她應該是我當年特尖班的學生，以702分的成績成為2014年松原市理科狀元。」

高中班主任：她乖巧內向，原生家庭和睦

雖已退休多年，但張國良依舊記得自己的學生于軒一，「她個性乖巧內向，是我教的特尖班的學生，她平時不善於表達，理科成績很突出，但英語、語文等各科成績都很均衡。她平常成績就很好，那一次高考，更是她的超常發揮。」張國良說，印象中于軒一的父母都是白城人，家庭也比較和睦，平時主要是母親在負責孩子的學習。

而該校王主任說，當年自己曾在于軒一隔壁班任教，對她的也很深刻，「她看起來挺老實，她平時成績很好，高考時超常發揮，後來我還經常用她作為例子來鼓勵我的學生，告訴他們平時成績偶爾不大理想也沒什麼，只要高考的時候狀態好，一樣可以超常發揮，考上清華。」

根據2014年于軒一獲得松原市理科高考狀元的報導顯示，于軒一從小到大都是父母眼中的好孩子、老師眼中的好學生，學習成績一直名列前茅，對電子信息類的專業很感興趣。當時記者問到她未來的目標，她回答，「當一名電子工程師，把更多新奇實用的技術應用到生活中。」同時，她也表示自己生活中喜歡玩樂器，高中生涯中沒有心儀的男生。

陳立人（左，音譯）因涉嫌蓄意殺害太太于軒一（音譯，Xuanyi Yu），已被聖他...
陳立人（左，音譯）因涉嫌蓄意殺害太太于軒一（音譯，Xuanyi Yu），已被聖他克拉拉現檢方起訴謀殺重罪。（取自linkedin）

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