安全攝像頭 加強舊金山警方辦案效率

安全摄像頭加強了舊金山警方的辦案效率。圖為安裝在舊金山華埠的安全攝像頭。（記者李怡╱攝影）

根據舊金山 警方18日發布最新報告，去年警方共計花了 250 多個小時，觀看全市各地的即時安全攝影機畫面，以監控重大事件並協助抓獲犯罪嫌疑人，所涉罪行包括盜竊和謀殺等。 全年進行了 46次即時監控行動，逮捕了 65 人，其中大部分是涉嫌毒品 交易。

雖然警方拒絕透露即時監控如何幫助案件調查的全過程，但報告顯示，行動中逮捕的兩人與田德隆區的兩起致命槍擊事件有關。

據舊金山市議會批准的一項為期 15 個月的試點計畫，警方可以要求獲得商業團體和其他擁有或運營面向公眾的攝像頭，在某些情況下讓警方查看的許可，包括依據視頻內容來調查犯罪和重新部署警員。此計畫因可能侵犯公民隱私而引起多項爭議。支持者擔心，警方可能會利用市中心出現的大型私人安全攝影機網路，來追蹤人們的日常生活，例如前往宗教中心或抗議活動的個人隱私等等。

當被問及即時監控的影響時，舊金山警察局史考特（Bill Scott）表示，這些已經安裝的安全攝像頭是「舊金山警察局識別和逮捕罪犯的寶貴工具。數據證明，使用企業和個人操作的攝影機，可以極大地幫助警官逮捕重大犯罪嫌疑人。這些攝像頭也有助於增加逮捕毒販和擾亂毒品交易的力度，並有助於逮捕謀殺嫌疑犯。」

警方報告顯示，在去年舊金山音樂節期間，警員對金門公園的錄影進行了39 個小時的監視，並因偷盜行為逮捕5名犯罪嫌疑人。 另外，42 歲的嫌犯托馬斯 (Milton Thomas) 因與謀殺案有關而在監視當天被捕。根據檢察官和監獄 記錄，他在海灣街被拘留。此後被指控犯有謀殺罪，目前仍被拘留。