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金山縣警長談2023毒品危機 警局缺人力、物力仍未解決

記者王子涵╱金山即時報導
縣警長宮本表示，新型毒品芬太尼氾濫、警局缺乏人力、城市缺乏康復資源都是關鍵的因素。（記者王子涵╱攝影）
縣警長宮本表示，新型毒品芬太尼氾濫、警局缺乏人力、城市缺乏康復資源都是關鍵的因素。（記者王子涵╱攝影）

舊金山因用藥過量而死亡的人數在2023年達到歷史新高，超過800人失去生命。舊金山縣警長宮本（Paul Miyamoto）在18日接受電視採訪中表示，新型毒品芬太尼氾濫、警局缺乏人力、城市缺乏康復資源都是關鍵的因素。

舊金山公共衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）近日表示，舊金山無法獨立應對目前的藥物濫用危機，需要更多來自聯邦的幫助。自疫情爆發以來，灣區各城市因藥物濫用而導致的死亡人數攀升，舊金山在2021年達到歷史最高的642人死亡，次年刷新記錄至649人，而在2023年再次增長至806人。

州長紐森（Gavin Newsom）在去年4月曾突訪毒品氾濫最嚴重的舊金山田德隆區，隨後包括加州高速巡警在內的多股執法力量援助舊金山打擊毒品販賣。宮本表示，多級執法力量正在緊密合作，就公共衛生和公共安全兩大問題共同加強執法。

受街頭毒品販賣嚴重的社區積極呼籲，警方應採取「強制治療」（Forced Treatment）的形式，將成癮者和有精神疾病的遊民帶離社區，而不是被動地等待他們尋求治療。

宮本回應，毒品戒斷是一個長期複雜的過程，成癮者有不同的因素會導致復吸，執法人員必須做好不同應對的預案。巡邏警察的首要任務就是破壞街頭公開買賣毒品的環境，阻止交易的發生。然而，警局面臨的問題是，城市提供的毒品治療服務不是24小時的，並且警局沒有足夠的警力支持夜間巡邏和抓捕任務。

宮本坦言，強制治療執行起來十分困難，尤其會不經意侵犯成癮者的權利和公正。警局追求的目標是，當成癮者主動尋求治療時，所有的資源和治療已經準備就緒。

宮本表示，城市已經建立專門應對芬太尼販賣的執法小組，多個執法部門相互協作打擊毒品的源頭。

毒品 舊金山 加州

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