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北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師

矽谷生活壓力大 高薪工程師也辛苦

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣即時報導

居住在矽谷灣區的台灣洪姓台灣工程師表示，目前的工程師求職市場狀況不佳，最近科技公司開始一波裁員，導致目前工程師的工作變得不好找，他聽到一些中階型的工程師比較難找到工作，找到下一份工作的時間甚至要長達半年以上，當屆的畢業生狀況更慘烈，一直不斷地找工作機會，以目前的市場狀況來說，要找到新工作真的很難。

他分析了目前整個科技業的就業市場，雖然美國的內需消費看起還是可以，但是矽谷的大公司，還是採取節省支出的方向在走，這對於工程師來說皮就要繃緊一點，深怕下一個裁員就會輪到自己頭上。

目前雖然他的附近都沒有朋友遇到被裁員的狀況，但裁員的新聞一直不斷出來，也讓工程師們感到競爭壓力。他說：「如果現在讓自己出去尋找工作、跳槽，挑戰或是競爭人數都愈來愈多。」

灣區的生活物價高漲，所有的生活成本都變貴。洪姓台灣工程師說到，自己小孩子所上的幼兒園就有調漲，今年從1700元調漲到1800元，調漲幅度達6%，各項生活的必要開支都在是大幅上升，所以自己能做到就是盡量在家裡吃，避免或是減少外食的機會，降低不必要的生活開銷。

洪工程師是單薪家庭狀態，太太在家帶小孩，他說到，「生活的壓力比較大一點，但是生活要是得過」，想要讓一家人的生活過得去，所有的開銷就要一定控制好，量入為出，像是外食時候，就會特別找，可以給比較低的小費，「不然就真的會有點吃不消， 20%小費真的很高。」

房價部份，他認為，「我覺得工程師都還是付得起，的確會覺得有一些壓力」，雖然一般人認為的高薪工程師應該手頭寬裕，但對於矽谷的高物價相比，洪姓工程師對於生活上的開支還是要小心，也要非常注意現金流的部分，並沒有因為外界認為的高薪，而大手大腳消費。

裁員 矽谷 灣區

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