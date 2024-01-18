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北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

記者葛歆睿 / 洛斯阿圖即時報導
洛斯阿圖警員在一處住宅內發現兩名死者，網傳是一對不到30歲、來自中國的科技業工程師夫妻，疑似因被裁員，一人將另一人殺害。（取自洛斯阿爾托斯警局臉書）
洛斯阿圖警員在一處住宅內發現兩名死者，網傳是一對不到30歲、來自中國的科技業工程師夫妻，疑似因被裁員，一人將另一人殺害。（取自洛斯阿爾托斯警局臉書）

才開春，北加矽谷接連出現幾則社會案件，日前洛斯蓋圖才出現先生謀殺太太的命案，16日又出現洛斯阿圖工程師夫妻殺了對方又自殺的命案。這兩個地區都是北加矽谷知名的高級住宅區，房價相當貴。一周內北加就出現兩大社會命案，近日的北加矽谷很不平靜。

根據洛斯阿圖市府新聞稿指出，警方本周在洛斯阿圖一處住宅內發現兩具屍體，目前正在調查中。網傳死者為兩名來自中國的科技業工程師夫妻，疑似因「被裁員」釀成悲劇

洛斯阿圖市府新聞稿指出，16日（周二）下午1時20分，洛斯阿圖警員對West Edith Avenue 200街區的一處住宅進行福利檢查時，在屋內發現了兩名死者，警方已確定這起雙屍命案不會對公共安全造成威脅。直至截稿時死者的身分和死因尚未公布。

根據網路上流傳的訊息，事發住宅的屋主是兩名不到30歲、年輕的科技業工程師夫妻，二人都來自中國，且是名校畢業，清華大學學士畢業、聖地牙哥加大碩士，並且兩人皆在谷歌（Google）工作。

網傳，因為裁員，一人將另一個人殺害後，又自殺。不過消息來源都來自於網路，目前還無法完全證實這個說法。網友表示：「經濟環境不好，年輕一代的天之驕子沒有受過挫折，需要小心。」

洛斯阿圖警局敦促知情者與警方聯絡，電話：650-947-2770，或撥打匿名舉報熱線：650-947-2774。

北加 矽谷 裁員

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