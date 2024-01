亞裔影后加入2024金山新年花車遊行

好萊塢亞裔女影星林家珍(Awkwafina)將加入2024年舊金山新年花車大遊行。(中華總商會提供)

好萊塢亞裔 女影星林家珍(Awkwafina)將加入2024年舊金山 新年花車大遊行,並擔任遊行總指揮與金山亞裔社區,共同慶祝龍年的到來。

舊金山新年花車大遊行定於2月24日舉行,被譽為是世界十大遊行之一、亞洲以外最盛大的農曆新年慶祝。

林家珍是中韓混血歌手和演員。她在聲明中表示:「能夠擔任舊金山農曆新年遊行的總指揮,我倍感榮幸!我很高興與社區共同慶祝。作為在龍年出生的人,我期待在未來的一年與大家共同成長和進步。」

現年35歲的林家珍在紐約出生,近年來因出演多部好萊塢電影而名聲大噪,包括摘金奇缘(Crazy Rich Asians)、尚氣與十環傳奇(Shang Chi and the Legend of the Ten Rings)等。她也是首位奪得金球獎最佳女演員的亞裔,其參演的獲獎影片為別告訴她(The Farewell)

舊金山標准報報道,活動主辦方中華總商會為邀請到林家珍費盡心思。花車大遊行總導演、中華總商會商董黃英豪(Harlan Wong)說,「她非常的忙,我們一直努力問詢。」

舊金山前市長勃朗(Willie Brown)將擔任遊行榮譽指揮。

慶祝龍年的系列活動也將在花車大遊行後展開,活動從1月28日持續到3月3日。五座龍形木雕將在次期間展出,宣揚中華傳統文化和習俗。

2月10日將在華埠 花園角廣場舉辦「財神到」活動。17日在鄧月薇華人康復中心將舉辦「中國農曆新年籃球比賽」。23日為「2024全美年度華埠小姐競選暨加冕舞會」,地點在發達谷大賭場酒店。

「社區元宵節會」將在24日至25在華埠都板街慶祝,3月3日會舉辦第46屆「華埠基督教青年會跑步」活動。