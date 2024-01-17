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亞裔影后加入2024金山新年花車遊行

記者王子涵╱舊金山即時報導
好萊塢亞裔女影星林家珍（Awkwafina）將加入2024年舊金山新年花車大遊行。（中華總商會提供）
好萊塢亞裔女影星林家珍（Awkwafina）將加入2024年舊金山新年花車大遊行。（中華總商會提供）

好萊塢亞裔女影星林家珍（Awkwafina）將加入2024年舊金山新年花車大遊行，並擔任遊行總指揮與金山亞裔社區，共同慶祝龍年的到來。

舊金山新年花車大遊行定於2月24日舉行，被譽為是世界十大遊行之一、亞洲以外最盛大的農曆新年慶祝。

林家珍是中韓混血歌手和演員。她在聲明中表示：「能夠擔任舊金山農曆新年遊行的總指揮，我倍感榮幸！我很高興與社區共同慶祝。作為在龍年出生的人，我期待在未來的一年與大家共同成長和進步。」

現年35歲的林家珍在紐約出生，近年來因出演多部好萊塢電影而名聲大噪，包括摘金奇缘（Crazy Rich Asians）、尚氣與十環傳奇（Shang Chi and the Legend of the Ten Rings）等。她也是首位奪得金球獎最佳女演員的亞裔，其參演的獲獎影片為別告訴她（The Farewell）

舊金山標准報報道，活動主辦方中華總商會為邀請到林家珍費盡心思。花車大遊行總導演、中華總商會商董黃英豪（Harlan Wong）說，「她非常的忙，我們一直努力問詢。」

舊金山前市長勃朗（Willie Brown）將擔任遊行榮譽指揮。

慶祝龍年的系列活動也將在花車大遊行後展開，活動從1月28日持續到3月3日。五座龍形木雕將在次期間展出，宣揚中華傳統文化和習俗。

2月10日將在華埠花園角廣場舉辦「財神到」活動。17日在鄧月薇華人康復中心將舉辦「中國農曆新年籃球比賽」。23日為「2024全美年度華埠小姐競選暨加冕舞會」，地點在發達谷大賭場酒店。

「社區元宵節會」將在24日至25在華埠都板街慶祝，3月3日會舉辦第46屆「華埠基督教青年會跑步」活動。

2022虎年新年花車遊行盛況。（中華總商會提供）
2022虎年新年花車遊行盛況。（中華總商會提供）

舊金山 華埠 亞裔

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