東灣社區領袖，地檢長等談罪案飆升的社區恢復

東灣台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林發言表演。（記者劉先進╱攝影）

屋崙 犯罪飆升，前不久亞裔 警員黎俊（Tuan Le）在執勤中被槍殺，社區震動。「團結友愛，共同治癒屋崙」研討會日前下午在華埠 舉行。近百人參加。現場舉辦舉行佛教、基督教祈福或祈禱儀式，也讓民選官員、社區領袖暢所欲言，商討如何團結與治癒社區。

屋崙華促會（OCIC）理事會主席莊錦鎮表示。屋崙華埠發生的事情，也在其他地方發生。人們共用一樣的磨難，社區需要團結和療癒。

屋崙市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）在現場帶領聽眾一起放鬆呼吸，「請大家吸入恐懼，然後呼氣。希望吸入痛苦，然後呼出。當你感到痛苦、恐懼和困惑時，請記住我們都有同樣的願望。都希望有一個用愛、韌性和希望書寫的社區，因為這才是幫助我們繼續前行的動力。」

華裔牧師陳美仙說，此前教堂著火，黎俊非常熱心，主動提供幫忙，令人感動。她在倫敦旅遊，本打算延長遊玩時間，多待幾天，得知黎俊因公殉職後，她決定回國，希望力所能及的做點事情，幫助黎俊一家。

阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）表示，她每天都站在前地檢長沃倫（Earl Warren）的辦公桌前工作。他說平生最後悔的一件事，就是在真正重要的時刻，對待亞太裔社區的方式。「我一直很欣賞他的這一點，他在經歷了幾十年的人生之後，還能認識到自己的所作所為。當他帶領人們達成布朗訴教育委員會案時，體現了非裔社區的勇氣時刻。讓我們作為屋崙，作為阿拉米達縣更廣泛社區的成員，作為這個正在受傷的國家的一部分，向前邁進，這個國家需要更多的愛來戰勝中間的邪惡。」

東灣台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林說，每個公民都有言論自由，但言論之間有區別，是否正確，是起到積極作用或消極作用。他個人喜歡建設性意見，而非互相攻擊、影響團結。改善華埠環境，促進發展和社區團結恢復，不是靠說話，而是靠日積月累的行動。自從疫情以來，社安隊已巡邏華埠1050天。