101高速公路南灣段 本周開始部分封閉維修

101高速公路是灣區最重要的高速公路之一，常因車禍發生導致塞車，全線路段都遭封閉。（記者孫愛薇╱攝影）

為了維持101高速公路的用路品質，加州 交通廳（Caltrans）進行101高速公路的維修。從2023年9月開始，維修工程在半島路段已經展開，並且一路往南施作。本周即將開啟施作101高速公路的南灣段，建議用路人提早上路，避免塞車導致延誤。

根據NBC Bay Area 報導，101高速公路本周開始的維修，將會從Shoreline Boulevard直到聖荷西第13 街（13th Street），總長約12哩，行車時間約15分鐘的交通段，工程施作日期為1月16日周一開始，並採取雙向道都部分封閉的方式。道路封閉施工將會影響駕車人，建議經過施工路段時，小心行駛。遇到交通尖峰時間時，提早出門避開塞車。

去年11月時，曾路過101高速公路維修段的史小姐表示，當時晚上要經過101高速公路前往舊金山 機場搭機。由於搭乘的是機場接送專車，司機在前一天還提醒101有道路封閉施工，建議旅客提前出發。

幸好史小姐最後有安排提前出發。當天晚上位在灣區 半島的高速公路101路段，至少封閉了四個車道做施工，引起部分路段的塞車。史小姐最後及時抵達機場。

史小姐表示，雖然封閉了四個車道，但是晚上施工單位照明很充足，路過施工段時，更是燈火通明，看到大型的機械在做維修工作。儘管施作是在車速很快的高速公路上，倒是不會擔心行車上的安全。