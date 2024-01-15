太浩湖發雪崩警告 雪場兩小時炸雪逾20次

開往太浩湖滑雪場的路上遇降雪，能降度降低，建議上路前注意公路警察局的雪鍊管制通知。（受訪者提供）

強烈冷氣團來襲北加 ，太浩湖遭遇暴雪襲擊，大量的降雪引發雪崩的可能性。上周甫才發生一死三傷慘劇太浩湖雪崩事件，引起各個滑雪場的高度重視。15日位於楚魯克（Truckee）的塞拉雪崩中心（The Sierra Avalanche Center）再度發出雪崩警告，部分雪場兩個小時內炸雪至少20起，華人 滑雪客一邊滑雪一邊聽到轟隆的人工炸雪聲。

從去年入冬以來的降雪狀況一直都不佳，直到這兩周的暴雪式降雪。長周末正在山上滑雪的遊客周小姐，是太浩湖的滑雪常客， 從進到Sugar bowl滑雪度假村開始，就一直聽到炸雪的聲音。她表示：「可能這附近的雪場都在炸，因為聲音有的近，有得遠，絡繹不絕。才兩個小時現在可能已經累積20次了，真的是炸個不停。」

雪場的人工炸雪有助於減少自然雪崩發生的機會，保障滑雪客的安全。周小姐說：「員工說有些滑雪道，會晚一點才開放，雪場的員工正在清理炸完的積雪。」

華人滑雪教練Leo也在長周末上太浩湖滑雪，一路開車時就發現大雪紛飛能見度偏低。他所在的雪場北極星加州 渡假村（Northstar California Resort）雖然沒有連續的炸雪聲，但是長周末帶來的遊客擠爆山頭，「山上最壯觀的纜車排隊隊伍就在北極星加州」。

塞拉雪崩中心提供太浩湖附近的雪況最新觀測以及預測，是滑雪遊客的重要旅遊指標之一。該中心從13日起就開始發出雪崩警告第一波雪崩警告於14四下午6時結束，第二波的雪崩警告則在中心官網15日早上7時發布生效，直到16日早上7時結束。