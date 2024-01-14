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白人圈爆火水壺打入華人圈

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
Target的Stanley品牌貨架空空如也。（記者徐蓓蓓╱攝影）
Target的Stanley品牌貨架空空如也。（記者徐蓓蓓╱攝影）

一款吸管手持式保溫壺因為社媒的傳播效應而爆火。最近更是成功打破族裔壁壘，火到華人圈。

這款叫做Stanley Bottle的手持保溫壺，因為優良的保溫性能、便利的手柄和外露吸管設計以及漂亮的糖果色受到喜愛。但它真正爆火到脫銷，還是因為社媒上一則整輛車燒毀，而車內Stanley水壺內的冰水依然毫髮無損的短視頻。Stanley水壺年銷售額去年一年也直接從750萬元跳到7500萬。

Stanley水壺線下主要在Target門店售賣。現在到Target門店，貨架上各類品牌的水壺滿滿當當，唯獨Stanley品牌的貨架空空如也。有網友表示只要忘記帶Stanley水壺就會坐立不安。 還有人表示一定集齊所有顏色。但也有人覺得Stanley水壺和其他品牌從設計到性能沒有什麼大差別，不能理解這種狂熱。

不少華人先是表示，對白人的這種時尚不能理解—「那麼大個杯子拿著走來走去哪裡方便了？」其次是覺得它聞名的保溫性能不如日系保溫品牌。但也有人表示理解，畢竟白人喝冰水、而且主要是帶去gym，這樣就理解這個杯子的好處了。

不過不少華人在公司，看到其他族裔同事拿著這款水壺走來走去，好奇買來一試，沒想到沒過多久也愛上了，還開始收集起來。

這個過程也很像前一陣子「白人餐」在灣區華人上班族中的流行方式。先是發現白人同事的午餐都是生冷沙拉為主，充滿質疑—「這也能吃？」後面嘗試過後發現方便又健康，自己也效仿起來。

爆火的Stanley水壺（翻攝自Stanley官網）
爆火的Stanley水壺（翻攝自Stanley官網）

華人 Target 灣區

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