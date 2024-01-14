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農曆新年將至 好市多年貨到位 不同門店有微調

ABC：川普支持率輾壓黨內對手 拜登民調跌至新低

農曆新年將至 好市多年貨到位 不同門店有微調

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
莫名其妙的大禮包。（記者徐蓓蓓╱攝影）
莫名其妙的大禮包。（記者徐蓓蓓╱攝影）

今年農曆在二月份，相對較晚。不過好市多一向動作迅速，元旦假期剛過，春節年貨已經悉數就位。賣場基本都有闢出專門一塊地方，集中擺放、方便挑選。與往年相比，品類有所不同；去年賣不動的一些產品有下架；還有民族融合傾向。

以矽谷南灣的好市多為例，今年比較出挑的年貨幾乎都是飲料，有青島產的福啤（Lucky Buddha Beer)、 王老吉、白桃味元氣森林等。其他就是比較平常的年糕、臘味、糕點居多。很多糕點只是換上有祥龍圖案的包裝而已，裡面的內容並不感覺特別吸引人。

也有不少人喜歡帶一碰新年花插回家。（記者徐蓓蓓╱攝影）
也有不少人喜歡帶一碰新年花插回家。（記者徐蓓蓓╱攝影）

有一款將彩笛卷、巧克力、大福之類點心混雜一處，放在鐵鏽紅色行李箱上打包售賣的大禮包，真是有點莫名其妙，不知道賣點在哪裡。

去年碼貨很多，後來買不動，價格大跳水的佛跳牆，南灣這家店今年就難覓蹤影。但據華人社群分享，南加一些好市多門店還有賣，可見商家有根據各地銷售狀況不同做調整。一些地方華人熱捧的新品「鯧魚米粉」目前南灣還沒有看到。

而且好市多好像越來越認識到不只有華人過春節。今年年貨架上，一款韓國高麗人參飲料非常搶眼。不僅有多種包裝的韓式米果，甚至不少中式糕點也有韓國標籤。更不必說大福、魚干等日式小食。甚至酸角、榴槤乾等東南亞蜜餞也匯聚在年貨架一處。

此外，冷凍櫃方面，好市多速食中華美食越出越多，但口味卻褒貶不一。如此前的中式小籠包、紅油抄手、葡式蛋撻，都有網友願意買單，但也有不少人覺得口味一言難盡，很難說好吃還是不好吃，總之好像哪裡有點怪怪的。

擠進年貨架的韓國高麗參飲料。（記者徐蓓蓓╱攝影）
擠進年貨架的韓國高麗參飲料。（記者徐蓓蓓╱攝影）

不過好市多一向以消費者為導向，努力開拓新品種的做法，的確很吸引人常去。前段時間還有驚現「海洋之謎」面霜、和Lululemon平替款運動衫這樣的驚喜。如果有時間又會淘的話，還是時不時能有小驚喜的。

好市多 華人 東南亞

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