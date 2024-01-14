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史丹福金恩博士紀念活動籲種族和解 百米開外兩軍對壘

記者徐蓓蓓╱巴洛阿圖即時報導
紀念活動百米開外，校園內挺巴和挺以陣營對壘。（記者徐蓓蓓╱攝影）
紀念活動百米開外，校園內挺巴和挺以陣營對壘。（記者徐蓓蓓╱攝影）

金恩博士紀念日（Martin Luther King Jr. Day）前一天，史丹福大學紀念教堂14日舉行多信仰紀念活動。曾擔任拜登政府官員的國際環境法專家、霍華德大學教授沃特豪（Carlton Waterhouse)牧師發表了紀念演講。史丹福大學社區代表、金恩史料研究人員，以及來自伊斯蘭教、猶太教、佛教、印度教以及多個基督教教派的代表在紀念活動上發言。

沃特豪牧師在演講中提到金恩博士曾經說過：「即使別人迫害你、對你不好也是一種福祉。如果你正遭受這一切，你絕對不只是一個人。」「你來到世上是要站在高處和照亮周圍」，而這正是在身處黑暗的時刻所需要的。他說，金恩博士和所有人一樣，希望這個世界變得更加美好。

沃特豪說，當身處黑暗之時，恰恰是應該站起來閃閃發光的時候。30年前當他剛開始投身教育和宗教的時候，他很自信自己將會改變世界。30年後除了工作和生活壓力之外，審視世界，戰爭、壓迫、環境不正義、經濟不平等、種族歧視依然無處不在。這很容易讓人陷入絕望、失去信心。

沃特豪特別提到烏俄戰爭和以哈衝突給人類帶來的災難，太多平民尤其是無辜的孩子因此失去了生命。「這正是應該站起來閃閃發光的時刻。」他提到，金恩博士曾經說過：「有時候想知道怎麼做才對並不容易，即便是你想做對的事。」但好在上帝已經告訴我們什麼才是對的事，那就是「站起來閃閃發光。」

社區代表希望大家不只是今天，而是每天都要記住金恩博士，緬懷那些為正義和和平而戰卻已經離開的人們。

伊斯蘭教代表達維希（Amina Darwish)引用「古蘭經」表示，真主創造人類，讓不同的種族和部落相知。而真主眼中最高貴的人正是我們其中最正直的。

猶太教拉比塔珀（Laurie Hahn Tapper)講述了一個猶太教故事：一個人在森林中遊蕩數日也找不到出路。突然他看到另一個人走近，心想「這下有救了！」

等到对方走近，他就急忙问「兄弟，快告诉我怎么可以出去。我已经在这里转了好几天了。」对方回答到：「兄弟，我也不知道该怎么走出去，我也在这里转了好几天了。但我可以告诉你不要走我已经走过的路、因为那样你会迷路。现在让我们一起寻找一条新的出路吧。」

最后来自各种宗教信仰和宗派的代表表示：「今天我们聚在这里怀着感激为金恩博士祈祷。他先知般的一生、标记我们的日子、指引我们的方向、使我们免于走向歧视、偏见和恐惧。」

他们隨後以各自宗教的方式祝福人类，祈愿世界和平。

纪念活动在教堂恢弘的管风琴乐声中结束。而就在舉行紀念活動的教堂百米開外的史丹福校園內，支持巴勒斯坦一方陣營的帳篷就和支持以色列一方陣營的帳篷在一條小路兩側對壘。雙方都有製作展板，表現戰爭給己方無辜平民帶來的恐怖和傷害。

路過的東亞族裔學生大多不願意就此發表意見，匆匆離去。有印度裔訪客表示，戰爭讓雙方都遭受重創，但國際社會似乎只忙於選邊站，而不想先解決問題。

以哈衝突以來，美國大學支持兩方的不同派別鬥爭愈演愈烈，甚至延燒到中學校園。此前，巴洛阿圖學區為保持安全平等的校園環境，不得不第一次就國際事務召開特別會議並發表公開聲明。

沃特豪博士發表演講紀念金恩博士。（記者徐蓓蓓╱攝影）
沃特豪博士發表演講紀念金恩博士。（記者徐蓓蓓╱攝影）
不同信仰代表在金恩博士紀念日活動上祈願和平。（記者徐蓓蓓╱攝影）
不同信仰代表在金恩博士紀念日活動上祈願和平。（記者徐蓓蓓╱攝影）

猶太 史丹福大學 印度

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