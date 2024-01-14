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美國第一家「珍奶店」在矽谷 走過20多年 征服全國味蕾

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美國第一家「珍奶店」在矽谷 走過20多年 征服全國味蕾

記者徐蓓蓓／庫比蒂諾報導
「夢咖啡」開業20多年，有半數茶飲都是最初的菜單，一直保留至今。（取自臉書）
「夢咖啡」開業20多年，有半數茶飲都是最初的菜單，一直保留至今。（取自臉書）

沒想到全美第一家珍奶店，就來自矽谷灣區。「夢咖啡奶茶店」創辦人兩人原在科技及金融業上班，當初只是為了一圓創業夢，才開珍奶店，甚至還借助「世界日報舊金山分社」的媒體力量，讓珍奶發揚光大。沒想到一晃20多年過去了，珍奶不僅風靡全加州，甚至全美國都在流行喝珍奶，珍奶也成為亞洲時尚代表。

「夢咖啡奶茶店」創辦人張維超、王聖1990年代從台灣到美國讀書，一個當工程師、一個在銀行工作，可是兩個人都有一個創業夢，一番考量後，兩個人決定辭去工作，決定開美國第一間奶茶店。他們1997年在矽谷灣區庫比蒂諾開出第一家店「夢咖啡奶茶店（Fantasia Coffee & Tea）」，到現在20多年已過去，如今庫比蒂諾這家創始店依然健在，而珍奶文化已經火遍美國東西海岸。

矽谷灣區庫比蒂諾第一家珍奶店「夢咖啡」1997年開業，創始店至今依有許多常客到訪...
矽谷灣區庫比蒂諾第一家珍奶店「夢咖啡」1997年開業，創始店至今依有許多常客到訪。（記者徐蓓蓓／攝影）

回想當初放棄工作創業，家人當然都反對。但問到兩人有沒有想過給自己一個期限，他們說，如果不成功，頂多就再回去上班。王聖說，兩人從來沒有想過這個問題，只有想過到底會有多成功。他解釋，兩人雖然是第一次創業，但之前有做零售經驗，所以並不是太擔心。

首選庫市 看中當地華人

他們考察當時的灣區市場，認為矽谷南灣華人較多，而華人都有飲茶習慣；美國人很多也會喝英式紅茶，也有接受奶茶產品的基礎，於是他們精選了錫蘭紅茶，從台灣進口優質粉圓，選用夏威夷蔗糖，又在配方上適應美國市場需求，從一開始就用美產non-dairy的奶精，產品健康美味，適合日常飲用。

1997年網路資訊還不發達，庫比蒂諾也遠沒有今日來得繁華，來店的客人並不多。他們回憶，當時透過認識的朋友聯繫到在矽谷南灣非常熱銷的「世界日報」，並報導了奶茶店開業的故事，很快地，店裡生意就好起來，不僅當地華人、舊金山人都奔來一嘗當時還沒這麼流行的珍奶，就連遠在100英哩外的沙迦緬度華人，也特地開車兩、三個小時過來，就是為了買杯奶茶。他們回憶，當時洛杉磯北上來北加滑雪的客人，也會停留買一杯奶茶品嘗。

「夢咖啡」奶茶。（取自「夢咖啡」臉書）
「夢咖啡」奶茶。（取自「夢咖啡」臉書）

奶茶熱銷，兩人很快又在矽谷南灣華人密集的密爾比達開出第二間店，接著進軍南灣著名的時尚地標Santana Row。他們說，Santana Row開發商聯邦地產（Federal Realty）非常重視商圈的定位和品牌，管理層甚至直接從東岸飛來，在「夢咖啡」庫比蒂諾店考察產品。

兩位創業者奉上精心準備的茶飲，優質天然原料呈現的美好口感最終征服了挑剔的開發商，為「夢咖啡」拿到了南灣第一時尚地標的入場券。

看到奶茶店生意好，效仿者馬上多了起來。王聖回憶，「夢咖啡」的第一個競爭對手，就是「快可立」連鎖奶茶店，開業半年後就出現了。但兩位創業者都沒有太擔心出現競爭者，因為他們相信，他們的店堅持用好原料，加上注重產品細節，會讓最後遞到顧客手中的這杯奶茶與別人不一樣。

王聖表示，很多奶茶店都會用的塑膠封口杯，實際上是機器將塑料融化後，再壓制到杯口密封。他認為，這樣的做法會讓塑膠微粒進入茶飲，喝下去不健康，「夢咖啡」從開店用到今天一直是用杯蓋，雖然成本較高，但更健康。

堅持原味 保留元祖菜單

其次，他們從不隨波逐流。他說，行銷各種新穎的概念，是新進奶茶店的常用手法，但靠噱頭吸引顧客並不會長久。他說，「夢咖啡」開業20多年，有半數茶飲都是最初的菜單，一直保留至今，配方更是百分之百、原汁原味。

王聖指出，奶茶店在工作繁忙、競爭激烈的矽谷為大家提供了一個放鬆和慰藉自己的獨特空間，新進的奶茶店很多為了節省成本，店內很少座位，而「夢咖啡」仍保留了最初茶飲店的格局，提供了一個安心和舒適的空間，可自習、可聊天、可約會，也是與眾不同的地方。

他表示，愈來愈忙碌的時代，人與人之間的連結卻愈來愈困難，所以雖然數年來有更新桌椅和一些裝修，即使在成本和用工的壓力下，也沒有縮減店內休憩的空間。

和大多數奶茶店不同，「夢咖啡」的顧客90%都是常客，外送也僅占比銷量一成而已。剛開業時大多數是華人顧客，到現在顧客群體只有30%左右華人，有30%都是白人，剩下的部分來自其他各種不同族裔，真正實現了將奶茶推薦到美國主流社會的夢想。

「夢咖啡」開業20多年，有半數茶飲都是最初的菜單，一直保留至今。（取自臉書）
「夢咖啡」開業20多年，有半數茶飲都是最初的菜單，一直保留至今。（取自臉書）

王聖坦言，周圍1哩內30家奶茶店的密度，的確帶來壓力，工作方式的改變也讓更多人放棄到店裡喝飲料，轉而選擇外送外帶，不過「夢咖啡」依然有自己獨特的魅力，也有自己忠實的客戶，經營上並沒有太大問題。他說，成功的祕方就是，「新鮮的血液，給這家元祖珍奶老店帶來更多新的經營靈感」。

咖啡 華人 矽谷

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