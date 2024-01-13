我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朱立倫該辭國民黨黨主席？台媒體人：沒道理 戰犯是「他」

評／拜登真心話？不支持台獨 對賴清德畫紅線

台灣總統大選 矽谷灣區藍綠營僑領有人歡喜有人憂

記者葛歆睿 / 聖荷西即時報導
投票日當晚，李漢文（右）和其他八萬多名民進黨支持者，自發前往民進黨中央黨部前，聚集在一起觀看開票。（受訪者提供）
投票日當晚，李漢文（右）和其他八萬多名民進黨支持者，自發前往民進黨中央黨部前，聚集在一起觀看開票。（受訪者提供）

這次台灣選舉，灣區藍綠營各自都有不少僑胞返台投票，隨著13日晚結果出爐，民進黨候選人賴清德勝出，自然有人歡喜有人憂。

中國國民黨黨代表、北加州大專校友會聯合會前會長、北加州台大校友會前會長劉寶剛表示，選舉結果基本和最後的民調差不多，他認為主要原因是藍白合沒有成局，「白營對自己的票數估算不正確，他們先前以為自己有得勝的可能，但很明顯不可能，應該要與藍營合作。」

儘管民進黨實現了前所未有的第三次連任，但劉寶剛相信，只要國民黨繼續努力，四年後仍有希望把總統贏回來，「每一次都有不同的挑戰，每次狀況都不太一樣，每一次都要面對，繼續努力，迎接每次挑戰。」

他表示，國民黨既然沒有選上，就應該以在野的角度，監督執政政府，以台灣人民的利益為出發點，為人民著想，避免戰爭發生，保障台海安全和台灣人民的安全。

舊金山灣區信賴台灣之友會負責人兼執行長、民進黨美西黨部執行委員李漢文是綠營返台投票的代表。儘管她因為腳傷尚未完全痊癒，原本一直猶豫要不要返台投票，但最終希望在民進黨尋求第三次連任執政的時候，能貢獻一點力量，還是決定搭飛機去支持選舉。

投票日當晚，李漢文和其他八萬多名民進黨支持者，自發性地前往民進黨中央黨部前，聚集觀看開票，等待選舉結果。她回憶，當結果宣布的那一刻，所有人都歡欣鼓舞。

李漢文難掩興奮地表示，台灣人民繼續信任民進黨，把希望寄託在民進黨手上，使得民進黨實現了第三次連任，這在全世界所有民主國家中都是很難得的，最重要的是，不管誰贏，台灣可以用民主選票選出自己的總統，光這一點就贏了中國共產黨。她說：「呼籲習近平認清，從沒有所謂的『台獨』，只有民主與獨裁的選擇。」

李漢文指出，這次勝利來之不易。民眾黨和國民黨選前攻擊民進黨和賴清德本人，再加上中國共產黨的認知作戰，在內外夾攻的狀況之下，賴清德最後贏侯友宜90多萬票已經很不容易了。

不過她也十分警惕，中國認知戰不會就此終止，手法只會愈來愈高超、愈來愈精密。且民進黨在立法院的席位沒有過半，朝小野大局面，如果藍白聯合將對民進黨不利，導致無法制定和實施合理政策。

李漢文表示，台灣人民繼續信任民進黨，把希望寄託在民進黨手上，使得民進黨實現了第三...
李漢文表示，台灣人民繼續信任民進黨，把希望寄託在民進黨手上，使得民進黨實現了第三次連任，這在全世界所有民主國家中都是很難得的。（受訪者提供）
劉寶剛表示，國民黨既然沒有選上，就應該以在野的角度，監督執政政府。（受訪者提供）
劉寶剛表示，國民黨既然沒有選上，就應該以在野的角度，監督執政政府。（受訪者提供）

民進黨 投票 國民黨

上一則

胡佛學者祁凱立：習近平會儘早對賴清德表現強硬立場

延伸閱讀

日外相祝賀賴清德當選 中使館跳腳：這是中國內部事務

日外相祝賀賴清德當選 中使館跳腳：這是中國內部事務
加廣：台灣選民選擇了北京眼中的「麻煩製造者」

加廣：台灣選民選擇了北京眼中的「麻煩製造者」
評／拜登真心話？不支持台獨 對賴清德畫紅線

評／拜登真心話？不支持台獨 對賴清德畫紅線
中學者：若賴清德續走台獨路線 對台經貿優惠不會一直維持

中學者：若賴清德續走台獨路線 對台經貿優惠不會一直維持
評／美中台詭譎局勢 賴清德沒有誤判空間

評／美中台詭譎局勢 賴清德沒有誤判空間

熱門新聞

迪安薩街一處小廣場就有三間學術類補習班、兩間藝術體育類補習班。(記者徐蓓蓓╱攝影)

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

2024-01-08 08:08
位於舊金山北邊約15哩的聖拉菲，8日發生弒母命案。28歲女性兇嫌不但持刀刺死母親，她還用「臉書實況」把血腥的過程播給網友觀看。（截圖自X/@noticias14）

金山駭人弒母命案 她連刺數刀 在臉書直播殺人過程

2024-01-10 23:57
Netflix「三體」宣傳圖。（翻攝自Netflix網站）

故事不在中國 主角也變了 Netflix改編「三體」華人粉絲欲哭無淚

2024-01-12 20:56
灣區名人謝凱婷帶著行使公民權的責任感，從舊金山飛回台灣的投票。（謝凱婷提供）

北加灣區居民最後一刻返台投票 全家機票破萬元

2024-01-12 19:24
Sierra山上雪場以往都會開三道，但今年只開一道，而且雪況很差，非常容易打滑。（受訪者提供）

北加迎大風暴 滑雪迷好期待 有華人想「當日來回」雪場

2024-01-07 01:20
州長紐森9日呼籲，制定新的法律來打擊職業盜賊，將那些從打砸搶、零售盜竊和汽車盜竊中獲利的嫌犯繩之以法。（記者劉先進╱攝影）

加州州長紐森籲立法 重罰打砸搶、銷贓、竊車

2024-01-10 01:17

超人氣

更多 >
不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席

不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席
賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利

賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利
國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨

國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨
賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨

賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨
挺誰當立法院院長？ 民眾黨如挺韓國瑜 可能換得副院長位子

挺誰當立法院院長？ 民眾黨如挺韓國瑜 可能換得副院長位子