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胡佛學者祁凱立：習近平會儘早對賴清德表現強硬立場

記者葛歆睿 / 南灣即時報導
祁凱立推測北京最快可能下周就會採取一些行動或釋放信號。（翻攝自史丹福大學）
祁凱立推測北京最快可能下周就會採取一些行動或釋放信號。（翻攝自史丹福大學）

台灣總統大選選舉出爐，民進黨賴蕭配勝選。史丹福大學胡佛研究院向來對美台中三方國際政治關係研究著名，胡佛研究員祁凱立（Dr. Kharis Templeman）人也正在台灣觀戰2024年大選，他接受本報專訪時表示，民進黨賴蕭配的勝出，並不會改變台美關係的現狀，賴清德已透過擔任副總統與美國政界建立熟悉度，當他成為總統後，美台的合作關係將會延續，不過要注意，中國方面一直以來無法與台灣總統蔡英文合作，應該也不太可能與賴清德合作，可預見過去八年的緊張氛圍將至少再延續四年。

祁凱立說，他相信中國國家主席習近平會希望儘早對當選總統賴清德表現出強硬立場，因此推測北京最快有可能下周就會採取一些行動或釋放信號，「我不知道有多大，當然他們不會發動戰爭。 但我們可能會看到中國對台灣使用軍事、經濟和外交壓力」。

祁凱立指出，賴清德上任後最大挑戰仍是處理與對岸的關係，「他需要繼續走蔡英文過去八年小心翼翼的平衡之路。」他補充說明，「蔡英文在這方面的能力和可靠性設定了非常高的標準，賴清德政府必須要達到這個標準。」

此次台灣選舉獲得了前所未有的國際關注，許多國外媒體都派記者到台灣進行現場報導。但祁凱立認為，台灣以外的人所描述台灣選舉與事實存在極大的差異，「英文媒體聲稱台灣選舉結果可能會導致戰爭，台灣的選舉非常重要，將決定世界的未來。」

他說，在他看來，這種論述「反映了人們對世界其他地區衝突的不確定性和國際體系不穩定的擔憂」，「但只有不太了解台灣的人，才會這麼片面地看待台灣選舉」。

儘管習近平近期再次表示中國終將統一台灣，外界普遍認為台灣處境危險，但祁凱立說，台灣人對此非常從容淡定。他分析，部分原因是來自中國的威脅存在多年，台灣人習以為常；另一方面，在兩岸人民互動頻繁的情況下，即使認識到這種威脅正在增加，也很難讓台灣人相信，台灣是世界上最危險的地方，或是下一個衝突地點。

「台灣人民完全不相信這一點，他們只是從三個候選人中選出最不差勁的那個。」祁凱立解釋說明，相比起兩岸關係，台灣選民，尤其是年輕選民其實更在意的是國內政策，而三個候選人都沒有對國內問題給出改變現狀的可靠計劃。

據祁凱立觀察，很多台灣選民今年投票熱情不高，「他們沒有被說服，選其中一個而不是另一個會改變台灣的命運」他說，「那些希望有所改變的人，或許就投給了柯文哲，正因為他即不是藍也不是綠，他說話不像一個普通的政客。選民們並不滿意，但他們不知道可以做什麼去讓改變發生。」

此外，祁凱立相信，賴清德當選、民進黨實現執政三連任，並不意味著中國和平統一台灣的希望徹底破滅。他指出，柯文哲和民眾黨作為台灣政治中可能的第三股勢力的出現，說明台灣可以有一個比民進黨對中國更友善的候選人。

他說，從選舉結果上看，60%選民投票下架民進黨，比四年前有所增加，民進黨在立法院的席位也減少了，不再控制多數。而國民黨立院席位增加，且仍然掌控大部分地方政府，如果四年後他們能夠推舉一個優秀的候選人，贏得年輕人和中間選民，那麼還是有競爭力的。

賴清德 民進黨 台灣選舉

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