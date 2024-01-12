小編特藏 舊金山一月去哪兒玩

舊金山的植物園會從每年的1月開始舉辦赏玉蘭花的活动。（舊金山植物園提供）

不知不覺2024年一月快過去一半，人們終於從聖誕假期的慵懶中恢復過來，重新啟航。儘管1月的天氣仍有些寒冷，但灣區的各大博物館 、展會已經相繼推出精彩火熱的活動，為新年開個好頭。本報記者梳理了5個在一月必去的活動，為你們的周末提供不一樣的選擇。

燭光音樂會Candlelight

在美國國際藝術博物館（The International Art Museum of America）呈現的燭光音樂會，將為遊客帶來60分鐘的現場、多感官音樂體驗。音樂會將聚焦4名當代流行歌手的作品，包括Adele、Hans Zimmer、Coldplay和Taylor Swift的代表作，搭配上舒適的燭光，每一名體驗者都能獲得難忘的體驗。現場攝影師會捕捉溫暖的瞬間，快洗照片免費贈送給體驗者。

博物館免費日

舊金山 以多元的文化和歷史著稱，但高昂的生活成本也是這座城市的標籤之一。如果你想以低成本甚至零成本探索城市的歷史的話，灣區各大博物館在1月提供1天的免費日活動，如笛洋博物館（de Young Museum）在本月的13、20和27日就對灣區居民免費開放。

舊金山植物園 -玉蘭花開

每年的一月都是玉蘭花開始盛開的季節，舊金山的植物園會從每年的1月開始舉辦赏花活動，含苞待放的玉蘭花會從這個季節開始綻放出美麗的深紅和鮮艷的粉紅，如果你想捕捉這一美麗的瞬間，一定抽出時間去植物園欣賞。

梅森堡中心Fort Mason Center

梅森堡中心逐漸成為舊金山獨立藝術家最愛的舞台，這裡舉辦的藝術展覽、農夫市場都是本地人才知道的秘密地點。一月每個周日的上午，35家藝術攤主參與的藝術文化農夫市場活動都十分有趣。而截止至27日的歷史行走活動，將是了解梅森堡故事的最佳機會。17至21日在這裡舉辦FOG設計藝術峰會，將吸引來自全世界頂級的設計師展示他們的得意作品。

在加州科學院的一晚