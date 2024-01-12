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台灣總統選舉即將揭曉 可能極大影響美中台關係

記者劉先進 ／屋崙即時報導
榮筱箐表示，如果賴清德當選，不會自動觸發台海戰爭。選舉對美中關係產生的影響，取決於當選總統和美國如何行動。（視頻截圖）
榮筱箐表示，如果賴清德當選，不會自動觸發台海戰爭。選舉對美中關係產生的影響，取決於當選總統和美國如何行動。（視頻截圖）

台灣總統選舉即將揭曉，也可能極大影響美中台關係，全球矚目。在少數族裔媒體（EMS）12日舉行的在線論壇上，曾獲得普立茲危機報導中心、新聞調查基金資助的榮筱箐表示，如果賴清德當選，不會自動觸發台海戰爭，選舉對美中關係產生的影響，取決於當選總統和美國如何行動。

今年是全球影響深遠的一年，50個國家的40億人將參加投票，「紐約時報」稱這是人類記憶中規模最大、影響最深遠的民主活動之一，將影響未來幾十年世界的運行方式。當天的論壇，探討美國僑民如何參與本國的選舉。論壇重點關注對美國具有巨大地緣政治影響的三個區域：墨西哥、台灣和印度。

移民政策研究所高級研究員兼聯合創始人紐蘭德（Kathleen Newland）表示，1980 年只有 21 個國家允許海外公民投票，到2020年，141 個國家允許海外公民在各種條件下投票，此後又增加了幾個國家。這相當於世界上近四分之三的國家。僑民投票的做法範圍很廣。世界上約有四分之一的國家根本不允許僑民投票。而在其他國家，雖然可以，但很難獲得。例如，選民必須親自返回原籍國才能投票。

榮筱箐的文章散見於「外交政策」、「紐約時報」、「紐約每日新聞」和「南華早報」等刊物。她說，台灣總統選舉，對美中關係產生的影響，取決於當選總統和美國如何行動。「台灣候選人說什麼並不重要。」如果賴清德成功選舉，不會自動觸發台海戰爭，「如果他推動獨立，或者做了一些挑釁北京的事情，很難預測會發生何事。」另外，拜登總統已表示，台灣選舉結束後，將派代表團訪問台灣。成員不會是現任官員，而是前內閣成員，但這對北京來說仍然非常敏感。「我們將拭目以待，看看中國政府會對此做何反應。」

榮筱箐分析，台灣僑民非常關心此次選舉，而台灣不允許郵寄選票。如果要投票，須以海外公民的身份回去，回原籍投票，這背後有一個非常有趣的政治算計。曾有一些努力試圖制定政策，允許海外僑民透過郵寄選票投票，但執政黨民進黨對所有這些努力愛理不理。原因是許多海外僑民從20世紀60年代開始移民來美，與歷史悠久的國民黨有更多聯繫，而非1986年成立的民進黨。

此外，僑民還包括許多目前居住在中國的台灣商人和留學生。這些人支持與北京建立更緊密的關係，而非獨立。他們不可能成為民進黨的支持者。這就是執政黨不希望郵寄選票的原因。「我聽到很多僑民抱怨，有的是因為經濟條件拮据，難以負擔機票回去投票，或者老人乘坐飛機不容易，他們的投票權受到影響。」

榮筱箐說，不僅台灣僑民關心選舉，不管來自哪個國家的華裔移民，甚至亞洲移民都可能關心。「人們擔心的主要事情是，如果發生戰爭，如果美國捲入其中，會發生什麼？我們近年來看到的仇恨亞裔浪潮肯定會延續。華裔移民，不管來自台灣還是中國大陸，可能都會陷入一種境地：須做出選擇。要麼站在美國一邊，宣布對美國忠誠。又或者選舉支持北京，但在美國的處境會很難受。」

移民政策研究所高級研究員兼聯合創始人紐蘭德表示，到 2020 年，141 個國家...
移民政策研究所高級研究員兼聯合創始人紐蘭德表示，到 2020 年，141 個國家允許海外公民在各種條件下投票。（視頻截圖）
少數族裔媒體（EMS）舉行論壇，探討美國僑民如何參與本國的選舉。（取自EMS官網...
少數族裔媒體（EMS）舉行論壇，探討美國僑民如何參與本國的選舉。（取自EMS官網）

投票 移民 民進黨

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