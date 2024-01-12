北加灣區居民最後一刻返台投票 全家機票破萬元

灣區名人謝凱婷帶著行使公民權的責任感，從舊金山飛回台灣的投票。（謝凱婷提供）

台灣總統大選戰況激烈，許多居住在灣區 台灣人返台投下寶貴一票。由於疫情 關係不少海外僑胞遭除籍，灣區名人「矽谷美味人妻」謝凱婷為了投票 ，提早一年前完成入籍，提到自己的鄰居為臨時返台，一張機票上看2700美元，全家花了上萬美元機票費，就為了替自己支持的候選人投下一票。

謝凱婷目前為北美台灣科技年會主席暨TaiwanNext Foundation執行長，對於台灣選情非常關切的她，提早規畫返台投票事宜，「過去三年多因為疫情關係被除籍，投票資格要從一年前就要先入戶籍才能行使。」

她還提到因為選情白熱化，身邊有非常多朋友都是專程回來投票，自己的鄰居只要是台灣人都跑回來投票，一張機票上看2700美元也咬牙買下，全家人都回來投票，四張機票就上萬美元；一位史丹佛教授友人甚至周五回台，投完票就立刻回美國。

接近選舉的這一周，灣區都還有台灣人臨時決定返台投票。謝凱婷說：「我回來的前一兩天，都還有人在找機票，包括有朋友發起幫忙找機票，希望大家可以共襄盛舉、行使公民權。」

因為謝凱婷的家鄉在台中，所以她不僅參加在台中的競選，還品嘗想念的台中美食，她特別提到，台中早上就要是吃一碗炒麵加豬血湯、吃粉漿蛋餅、水煎包還有麵羹。

北加灣區的宇宙台灣社創辦人陳文哲也遭遇被除籍問題，因為疫情關係一直沒有回來台灣，六個月內恢復戶籍反而不能投票，發現已經錯過入籍時間的他，找了許多資料，發現無戶籍者仍可透過登記成為選民，在最後一刻找到方法行使自己的公民權。雖然選民身分只能投總統票，陳文哲仍為可以投票感到非常高興。

由於提前購買機票，陳文哲與太太兩人僅花費機票錢2100美元，還有親戚朋友支援住宿，讓他們的返台之行沒有太驚人的花費。