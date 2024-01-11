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世報記者直擊勇士慘敗鵜鶘 華人球迷：不如豪賭交易

記者劉先進╱舊金山即時報導
庫明加在進攻。（記者劉先進╱攝影）
庫明加在進攻。（記者劉先進╱攝影）

金州勇士10日晚以105比141慘敗於紐奧良鵜鶘，戰績17勝20負，距離季後賽漸行漸遠。華人球迷George Yang 11日表示，格林缺席的情況下，勇士招牌柯瑞、湯普森沒有打出應有水準，年輕禁衛軍狀態不穩定，兩年前奪冠核心維金斯（Andrew Wiggins）又淪為替補。交易已經迫在眉睫，不如豪賭一把。

湯普森三分命中率降到生涯最低。（記者劉先進╱攝影）
湯普森三分命中率降到生涯最低。（記者劉先進╱攝影）

勇士最近連續七個主場本來有望重整旗鼓，拉升戰績，卻兩勝五負。最近慘敗於多倫多暴龍和鵜鶘，全場從未領先。10日輸給鵜鶘36分，創造教頭柯爾執教以來主場最大慘敗。柯瑞在這七場比賽只有一場比賽命中率超50%。合計129投48中，命中率僅37.2%。

柯瑞在10日晚賽後也向管理層施壓說，「我們有一個非常明顯的標準，如果情況保持不變，那就瘋了，對嗎？我們會繼續做同樣的事情，期待不同的結果。」

柯瑞最近七場比賽效率不佳。（記者劉先進╱攝影）
柯瑞最近七場比賽效率不佳。（記者劉先進╱攝影）

George 說，勇士防守樞紐格林因打人禁賽，雖然解禁，但還未回歸，對防守的影響非常明顯，沒人在場上大聲溝通和指揮。最近七場比賽的百回合防守效率排名只有29，進攻效率排名第14。而替補核心控衛保羅缺戰，又影響第二陣容的進攻，相當於沒有球場上的大腦。

最糟糕的是，核心球員表現不佳，柯瑞投射狀態不佳，10日晚的比賽，13投4中。湯普森大傷後攻防效率也大跌，原本神射手的他，三分命中率為生涯最低。更不必說，前年奪冠球隊二號得分手維金斯，如今攻防迷失，淪為替補。交易已經如同箭在弦上、不得不發。他認為，應該交易掉年輕球員庫明加（Jonathan Kuminga）、莫迪（Moses Moody）等人，附送有保護的首輪秀，換來暴龍的席亞康（Pascal Siakam）。「勇士需要鯰魚效應，核心變老，年輕人還不能接過大旗，不如豪賭一把，也符合老闆的個性。」

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