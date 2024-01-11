屋崙前市長薛麗比 參選州財務長
屋崙前市長薛麗比（Libby Schaaf）11日宣布參加2026年加州財務長的競選。薛麗比的競選綱領是，以負責、透明和問責的方式管理公共預算和加州的投資，改善公共基礎設施，解決住房危機，促進教育機會，實現氣候目標。
現任州財務長馬世雲（Fiona Ma）參加副州長競選，席位將空缺。薛麗比也是首個宣布角逐此職位的人選。她已獲得前聯邦參議員鮑克塞（Barbara Boxer）、州參議員斯威善高（Scott Wiener）、沙加緬度市長斯坦伯格（Darrell Steinberg）、柏克萊市長阿瑞坤（Jesse Arreguin）、伊利諾伊州財長兼全國州財長協會主席弗雷里克斯（Michael Frerichs）、俄勒岡州財長雷德（Tobias Read）等人的背書。
薛麗比是土生土長的屋崙人，2010年首次當選屋崙市議員。曾在2015到2023年任屋崙市長。卸任市長後，她擔任「加州崛起」（Emerge California）組織一年的臨時執行總監，該組織專門培訓女性競選民選公職，她還在柏克萊加大高盛公共政策學院（Goldman School of Public Policy）授課。
薛麗比在聲明中提及任職期間的多項成就，她說，自己知道如何將進步價值觀與財政責任相結合。「作為屋崙市長，我管理著數十億的預算，創建了屋崙第一個雨天基金，並將城市信用等級提高到歷史最高水準。我利用金融工具創建屋崙首個用於基礎設施、氣候和經濟適用房的可再生債券計畫，並建立了全國認可的大學儲蓄計畫。作為加州的財務長，我將帶著我的經驗和熱情，為所有加州人投資於一個安全和可持續的未來。」
薛麗比作為市長所取得的成就還包括，籌集5000萬，為屋崙每一位來自低收入家庭的公立學校學生提供大學獎學金和儲蓄帳戶，籌資給屋崙低收入學生配備筆電和網絡。制定全國最大的收入保障計畫之一。2018年2月，針對美國移民和海關執法局 (ICE) 特工將在灣區進行的突襲，薛麗比向移民社區發出公開警告。這一舉動遭到川普政府的嚴厲批評。川普甚至要求司法部長調查薛麗比妨礙司法公正。她被 Politico 評為美國政壇最具影響力的聲音之一。
不過，薛麗比的施政也存在一定爭議。在施政最後幾年、2020年疫情爆發後，屋崙槍枝暴力和謀殺率有所上升。從2020年到2023年，屋崙兇殺案都超過100起。且針對亞裔的暴力犯罪明顯增加。2022年下半年，屋崙小西貢社區接連有多起犯罪。7月17日上午11時許，52歲的香港移民、Uber送餐司機馮幹和（Kon Patrick Fung）遭人搶劫殺害。8月17日淩晨，60歲的亞裔婦女在家中睡覺被流彈擊中，幸好沒有生命危險。當時有華埠社區組織在市府遊行示威。有社區人士批評，雖然聯繫市府，但薛麗比並未在緊要關頭表明對亞裔社區的支持。
薛麗比擔任市長期間，雖然努力解決住房危機和遊民問題，建造2萬套住房，但遊民人數在2015到2023年間狂飆131%。
鮑克塞說，薛麗比已證明，她擁有民選官員所急需的氣質、常識和奉獻精神。威善高表示，薛麗比是一位勇敢的領導者，「作為加州財長，她將繼續成為住房和氣候問題的有力支持者，並利用這一職位投資於更可持續、更繁榮的社區。」
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