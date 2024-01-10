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金山駭人弒母命案 她連刺數刀 在臉書直播殺人過程

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金山駭人弒母命案 她連刺數刀 在臉書直播殺人過程

編譯林思牧／即時報導
位於舊金山北邊約15哩的聖拉菲，8日發生弒母命案。28歲女性兇嫌不但持刀刺死母親，她還用「臉書實況」把血腥的過程播給網友觀看。（截圖自X/@noticias14）
位於舊金山北邊約15哩的聖拉菲，8日發生弒母命案。28歲女性兇嫌不但持刀刺死母親，她還用「臉書實況」把血腥的過程播給網友觀看。（截圖自X/@noticias14）

位於舊金山北邊約15哩的聖拉菲(San Rafael)，8日(周一)發生離奇駭人的弒母命案。28歲女性兇嫌不但持刀刺死母親，她還用「臉書實況」(Facebook Live)把血腥的過程播給網友觀看。

警方表示，周一下午4時多有人打電話報警，指出在Terra Linda公寓區的一個單位，有一名女子拿刀不斷的刺另一名年紀較長的女子。報案者有現場目擊者，也有在臉書上看到實況的網友。警察到達時，28歲的貝爾川(Tonantzyn Beltran)手上拿著一把刀站在陽台上，她的腳邊

有一名女子臥倒在血泊中。

警方叫貝爾川把刀放下，但兇嫌似乎精神恍惚，警察最後把貝爾川逮捕。調查發現，那名被刀刺傷的女子是貝爾川的母親。警察呼叫救護車把母親送到醫院急救，但她還是因為傷重不治身亡。馬連縣法醫10日確認死者的身分，她是55歲的帕且克(Olivia Lucia Beltran Pacheco)。

臉書的母公司元宇宙(Meta)與警方合作，把那段血腥視頻刪除。警方正在調查貝爾川的犯案動機，包括她在社群媒體上的活動，包含她所放的一段視頻，那是她8日稍早在聖他路薩市警局大廳裡錄製的影像，她似乎是在央求警察把被拖吊的車還給她。聖拉菲與聖他路薩兩間警察局正在合作調查本案。

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