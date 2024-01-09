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山景城中文市民領導力學院開始報名

記者徐蓓蓓╱山景城即時報導
圖為山景城社區中心。（記者徐蓓蓓╱攝影）
圖為山景城社區中心。（記者徐蓓蓓╱攝影）

山景城將在今年四月舉辦中文市民領導力學院，為期八周，完全免費。目的是提升華裔居民對地方政府和城市服務的了解。目前已經開放報名持續到4月1日。

據悉，本期學院將在4月17日到6月5日之間的周周三晚間5時30分到8時30分舉行，是線下面對面課程，有中英兩種語言教授。報名表也有中文和英語兩種版本。

學員可以通過此次課程了解市政府的運作，了解市政府各部門的服務項目，認識市議會成員和工作人員，了解市民參與社區議題的方式，認識更多鄰里，以及成為其他社區成員的信息來源和榜樣。

每節課都會有來自市政府部門的工作人員主持，提供其部門工作的主要服務類別、活動、項目和計畫方面的信息。課程內容還包括互動練習和小組討論等。

此前參加西班牙語市民領導力學院的居民奧爾嘉（Olga)表示，自己之前認為城市就是市議會。參加學習讓自己了解了很多市政府項目的信息。「領導力學院給了我力量，給了我知識。我成為了一座橋樑。我們被更好地傾聽。也有幸把自己的需求直接反應給市議會。還可以第一時間了解到城市的信息和新項目。」

領導力學院除了幫助學員參與市政、提升市民意識之外，還幫助學員為出任城市顧問團體職務做準備。有意者可以訪問中文領導力學院網頁或聯繫山景城多元文化項目小組報名。

2020年的統計數據顯示，矽谷核心城市之一的山景城人口大約8萬3000人，其中33.3%為亞裔。USA.com更早些時候的數據顯示山景城亞裔人口中超過40%為華裔。近年來，亞裔高科技人才因為工作機會的吸引不斷流入，推動增加亞裔人口佔比升高。

亞裔 華裔 矽谷

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