舊金山報告一起流感死亡病例

衛生局官員提醒公眾，要盡快接種流感疫苗，以預防在全國流行的呼吸道流行病。（美聯社）

舊金山衛生局8日報告了一起因流感死亡的病例。死者為一名65歲以下的成年人，未接種疫苗並伴有疾病，在上周過世。

衛生局官員提醒公眾，要盡快接種流感疫苗 ，以預防在全國流行的呼吸道流行病，這包括Covid、RSV病毒等。

衛生局表示，如果患者為無保險 人士，或健康保險不包含疫苗接種的費用，可登錄vaccines.gov尋找可免費接種疫苗的施打點。

官員還表示，最容易被感染的人群是嬰兒、老年人和具有健康疾病的患者。在一份聲明中，衛生局表示，孕婦可接種推薦的疫苗，更好保護胎兒和自身。

「六個月及以上的民眾應該每年施打一次流感疫苗，八歲及以下的兒童在接種流感疫苗的第一年需要接種兩劑。」衛生局說。

官員表示，目前三種流行性病毒的疫苗可同時接種。如果民眾感到身體不適，請居家隔離，並即時進行Covid檢測，儲備居家測試劑。每位民眾可免費獲得8次免費試劑盒。

防止呼吸道就疾病的另一種方法是在室內公共場所佩戴口罩 ，並保持通風。佩戴適宜的口罩十分重要，如KF94、KN95或N95口罩，可有效預防流感、Covid和其他呼吸道疾病的感染。