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金山媽媽教室 推美聲歌唱講座

江碩涵／聖荷西即時報導
金山灣區「媽媽教室」1月19日推出「美聲歌唱講座」，由灣區知名歌唱家邵孔川（Jimmy Shao）指導。（主辦單位提供）
金山灣區「媽媽教室」1月19日推出「美聲歌唱講座」，由灣區知名歌唱家邵孔川（Jimmy Shao）指導。（主辦單位提供）

金山灣區「媽媽教室」將於1月19日推出「美聲歌唱講座」，由灣區知名歌唱家邵孔川（Jimmy Shao）指導。邵孔川在舊金山灣區教授流行音樂發聲技巧逾20年，國內外學生高達數百人，其中不乏職業歌手與比賽冠軍。

負責人高玉麗表示，灣區僑胞工作忙碌，需要適當的休閒娛樂調劑身心、紓解平日辛勞與壓力，唱歌是最簡單的紓壓方法，不僅可展現藝術，更能注入快樂元素，讓心情愉悅，提昇自信，還可以預防失智。

她表示，邵孔川出生於台灣，自幼學習小提琴，1970年代就讀中原大學物理系的同時，還在台北艾廸亞音樂餐廳組團，團名為You & Me，並擔任駐唱歌手，曾擔任台灣電視公司西洋流行歌曲節目歌手及演唱指導，並與台灣民歌之父李泰祥合作錄音。

邵孔川1980年代赴美攻讀物理並從事聲學及光學方面的研究工作，90年代鑽研科學化的演唱及教授方法，曾赴舊金山音樂學院求教於 Herman La Rue與Pamela Fry，並代表台灣僑委會赴多國巡迴演唱。2000年至今在灣區教授流行音樂發聲技巧，他的教學以科學配合實際操練為特色，並著有「邵孔川發聲課程-原理及操練」一書。

主題：流行音樂魅力發聲技巧

講員：邵孔川

時間：1月19日10時至12時

地點：金山灣區僑教中心（地址：100 S. Milpitas Bvd., Milpitas, CA95035）

電話：408-252-7070

灣區 舊金山

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