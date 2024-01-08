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金山市長努力促成 熊貓要來了

記者李怡／舊金山即時報導
圖為華盛頓美國國家動物園內的大熊貓。(本報檔案照)
圖為華盛頓美國國家動物園內的大熊貓。(本報檔案照)

去年11月亞太經濟合作組織APEC峰會在舊金山舉行期間，中國國家主席習近宣布有可能恢復「熊貓外交」時，市長布里德看到了機會。 幾周後，布里德在致習近平的一封信中提到，希望讓舊金山動物園成為大熊貓的新家。

舊金山市長布里德8日在接受本報採訪時表示，促成讓中國大熊貓進駐到舊金山動物園，主要原因是為了保持兩國友好往來關係。舊金山市府與中國總領事館一直保有良好的互動， 且舊金山與中國上海市長久以來是姐妹市的友好關係。 對外關係的建設對舊金山起著重要的作用，熊貓外交也是對美中兩國關係的維護。

布里德表示：「大熊貓只有中國有。為了增進美中友誼，讓美國的年輕人可以了解和觀賞到大熊貓，讓熊貓作為珍貴的外交官進駐到舊金山動物園，也體現舊金山對中國文化的尊重。同時吸引全美各地的民眾到訪，也讓熊貓文化成為舊金山當地希望、歡樂的燈塔。」

在採訪過程中，布里德並未透露具體何時大熊貓可以來到舊金山。但她表示，去年年底舊金山動物園園長彼得森（Tonya Peterson ）組織邀請了高級專家到訪，參觀了解舊金山動物園的環境，並評估這裡是否適合熊貓居住。 為了迎接熊貓的到來，舊金山還需籌集大量資金建造新的館舍。

加州的聖地牙哥動物園和華盛頓特區國家動物園，先前都曾養過大熊貓。但在舊金山的歷史上從未長期養過大熊貓。

布里德希望，未來全美各地民眾可以連夜排隊等候去看大熊貓，把這作為一個教育機會，讓大家了解大熊貓，以大熊貓外交與國際社會建立不同的關係和橋樑。

自APE峰會C以來，舊金山灣區已成為改善美中關係的重點，而熊貓的到來可能會帶來進一步的動力。 在1月3日中美建交45周年招待會演講中，中國駐舊金山總領事張建敏對美中關係的未來充滿希望。 他表示，APEC會議以來，中國多位省級領導人訪問了舊金山，越來越多的美國代表團表示有興趣到訪中國。

布里德媒體發言人李美生(Mason Lee)表示：「舊金山市在亞太經合組織峰會召開前幾個月，已經向中國請求一隻大熊貓。 抓住每一個機會讓舊金山繁榮，一直是布里德市長的首要任務之一。 她用 APEC峰會期間與中國政府代表的每一次互動，來進一步討論熊貓外交，並在舊金山國際機場停機坪上與習近平主席告別時，直接向他提出了請求。」

布里德表示正在努力促成熊貓外交。（記者李怡╱攝影）
布里德表示正在努力促成熊貓外交。（記者李怡╱攝影）

舊金山 動物園 APEC

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