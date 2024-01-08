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舊金山迎來百老匯熱門音樂劇「綠野仙蹤」

記者李怡╱舊金山即時報導
布里德市長（右三）歡迎The Wiz主創人員。（記者李怡╱攝影）
布里德市長（右三）歡迎The Wiz主創人員。（記者李怡╱攝影）

舊金山市長布里德 (London Breed) 8日在舊金山爵士中心（SFJAZZ）歡迎百老匯熱門歌舞劇「綠野仙蹤」（The Wiz）的演員和製作團隊來到舊金山。 The Wiz將於1月17日至 2月11日，在金門劇院進行為期四周的演出。 演員陣容包括五屆艾美獎得主布雷迪 (Wayne Brady) 與獲獎唱片藝術家考克斯（ Deborah Cox ）。

在舊金山演出期間，The Wiz製作團隊也將發起多場與社區對話的活動，將百老匯的音樂製作精神傳遞給下一代。 包括The Wiz、舊金山百老匯和大使劇院集團 (ATG) 將通過舊金山多個藝術聯盟組織，向八歲及以上的青少年捐贈 100張免費門票。

藝術與文化部門為舊金山提供了超過 1萬2000個就業崗位。到 2022 年，舊金山市民的娛樂門票支出約為 4.77 億元。 舊金山一如既往是藝術家的首選之地，在這裡可以欣賞到從百老匯音樂劇到城市著名的芭蕾舞和交響樂。居民和遊客都有一系列的娛樂選擇。

布里德市長表示：「綠野仙蹤是一部榮獲東尼獎的經典音樂劇。我期待演出成功，並歡迎演員們來到舊金山。特別感謝The Wiz製作人團隊不僅來到舊金山演出，還參與豐富的社區活動。 這也表示，他們的影響力不僅體現在舞台上，還會影響整個城市。 藝術是舊金山經濟、文化和市民生活重要的一部分。」

The Wiz 於1975年在百老匯首演，一炮而紅，隨後榮獲七項東尼獎，包括最佳音樂劇獎、最佳原創配樂獎、最佳音樂劇男主角、最佳音樂劇女配角、最佳編舞，以及百老匯首創的最佳音樂劇導演和最佳服裝設計獎。 這部原創作品在百老匯上演了四年，共演出1672 場。

布里德（右）與The Wiz製作人在歡迎儀式上。（記者李怡╱攝影）
布里德（右）與The Wiz製作人在歡迎儀式上。（記者李怡╱攝影）
綠野仙蹤（The Wiz）劇照。（圖片來自broadwaysf）
綠野仙蹤（The Wiz）劇照。（圖片來自broadwaysf）
舊金山市長布里德（中）歡迎The Wiz製作人。（記者李怡╱攝影）
舊金山市長布里德（中）歡迎The Wiz製作人。（記者李怡╱攝影）

舊金山 百老匯 艾美獎

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