舊金山迎來百老匯熱門音樂劇「綠野仙蹤」

布里德市長（右三）歡迎The Wiz主創人員。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長布里德 (London Breed) 8日在舊金山爵士中心（SFJAZZ）歡迎百老匯 熱門歌舞劇「綠野仙蹤」（The Wiz）的演員和製作團隊來到舊金山。 The Wiz將於1月17日至 2月11日，在金門劇院進行為期四周的演出。 演員陣容包括五屆艾美獎 得主布雷迪 (Wayne Brady) 與獲獎唱片藝術家考克斯（ Deborah Cox ）。

在舊金山演出期間，The Wiz製作團隊也將發起多場與社區對話的活動，將百老匯的音樂製作精神傳遞給下一代。 包括The Wiz、舊金山百老匯和大使劇院集團 (ATG) 將通過舊金山多個藝術聯盟組織，向八歲及以上的青少年捐贈 100張免費門票。

藝術與文化部門為舊金山提供了超過 1萬2000個就業崗位。到 2022 年，舊金山市民的娛樂門票支出約為 4.77 億元。 舊金山一如既往是藝術家的首選之地，在這裡可以欣賞到從百老匯音樂劇到城市著名的芭蕾舞和交響樂。居民和遊客都有一系列的娛樂選擇。

布里德市長表示：「綠野仙蹤是一部榮獲東尼獎的經典音樂劇。我期待演出成功，並歡迎演員們來到舊金山。特別感謝The Wiz製作人團隊不僅來到舊金山演出，還參與豐富的社區活動。 這也表示，他們的影響力不僅體現在舞台上，還會影響整個城市。 藝術是舊金山經濟、文化和市民生活重要的一部分。」