受大霧天氣影響,加州 5號州際公路(Interstate 5)6日發生35輛汽車連環相撞的車禍,造成2人死亡、9人受傷。多輛汽車被撞得粉碎,公共安全部門預計,涉事路段將關閉至少一天。

2 dead, 9 hospitalized in 35-vehicle pile-up on California’s I-5: ‘Scariest accident of my life’ https://t.co/NZOd6wcZ2k pic.twitter.com/fSR6mhP772