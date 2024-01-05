北加治安敗壞 逾20店家遭砸搶 矽谷阿雅也遭殃

鄭雅慈位在東灣的辦公室遭到歹徒入侵，玻璃門遭到敲毀。（受訪者提供）

正值跨年長假期間，歹徒伺機打砸偷竊。北加東灣海沃（Hayward）的20多間倉庫，在2023年最後兩天的分別遭遇歹徒偷竊、砸搶，門窗遭破壞外，室內一片狼藉。創業家「矽谷 阿雅」鄭雅慈所創辦的新創男裝租賃平台Taelor，也成了受害店家之一。

鄭雅慈所創立的美國男裝租賃訂閱服務Taelor，公司就位在東灣Hayward，附近大多是倉庫與工業辦公，就連亞馬遜 也在這裡設立物流倉庫。

鄭雅慈本以為東灣地區尚稱治安良好，舊金山市區發生的「零元購」打砸搶不會發生在自己身上，沒想到在跨年期間辦公室與倉庫就遭遇歹徒的破門偷竊，門窗修理與財物損失金額將近5000美元。

事發當時為清晨6時，鄭雅慈的公司遭到歹徒入侵破壞，監視器清楚拍到五名竊賊拿著專業工具敲破玻璃門，即便警鈴大響，歹徒還是熟練地先破壞攝影機，接著拿手電筒在公司繞一圈，沿途破壞了兩台攝影機，還敲壞了會議室螢幕。

保全公司在第一時間就通知了鄭雅慈與合夥人，歹徒入侵後一小時，警方才抵達現場，警方向鄭雅慈表達歉意外，還表示當天晚上附近就有十多家公司也連同受害，竊賊在2023年最後兩天，一連偷了兩天、20多家公司都遭殃。

位於鄭雅慈公司隔壁的墨西哥 餐廳，大門也遭歹徒敲破，收銀台整台被拔走，收銀機遭收刮現金後就被丟棄在停車場，餐廳表示，損失的現金低於200美元，但光是修門就要1500美元，而且9月才被敲破一次，開業五年，年年都會被破門。