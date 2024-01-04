2024大選 選民應注意事項

選務處呼籲市民要要按時登記並更新自己的選民訊息。（記者李怡／攝影）

舊金山選務處4日表示，為履行好選民的義務，選民應先了解選區和候選人的政綱，以及他們對當地社區的影響；另外，無黨派選民近期將收到關於無黨派跨黨投票 的通知和申請的郵件，選民應特別注意。

選務處指出，候選人參與選前辯論、訪談和民意調查，選民應了解候選人不同觀點和立場，關注選舉的最新動態和重要議題，如住房、交通、教育、環境等，最重要的是要按時登記並更新自己的選民訊息，選擇合適的投票方式，如郵寄、提前或當天投票。

選民也可鼓勵身邊的親友、鄰居參與選舉活動，也可分享自己的看法和建議，但須尊重其他選民的選擇，維護選舉的公平和正義，這也是身為舊金山選民的必要準備。

灣區 選舉官員聯盟（Bay Area, CA） 表示，無黨派選民將在近期收到關於無黨派跨黨投票的通知，以及申請的郵件。無黨派選民是指所有未登記為有參選資格的政黨的選民，他們可以在以下三個政黨的選票中擇一進行投票：美國獨立黨、民主黨 或自由黨。

這份關於跨黨投票的通知，會為無黨派選民列出參加2024年3月5號總統初選投票的所有方式。

2024年3月5號的總統初選，包括一項黨內總統初選，各黨派將透過這項選舉，推選出他們的總統候選人來參加2024年11月的總統大選。此外，無論選民的黨派為何，每張選票上還將包括美國參議院、國會、州立法機構以及地方的選舉。

灣區選舉官員聯盟的各選舉登記官員呼籲，選民應積極參與每一次的投票，在總統初選期間顯得尤為重要，所有選民都應該在選舉之前行動起來，確保自己的選民登記資料（主要是地址和黨派）準確無誤。另外，所有無黨派選民，也可以選擇跨黨投票，但當所選政黨不允許跨黨投票時，則需要重新登記，或是可以選擇以無黨派身份投票但不能參加總統初選的投票。

這將是加州第一次採用將政黨以及無黨派的選票寄給每一位已登記選民的做法。每位選民都應檢查自己的選民登記狀態，確保黨派歸屬或無黨派身分準確無誤，從而保證2月5日發出來的郵寄投票選票的準確性。選民可以登錄網站https://registertovote.ca.gov/，檢視選民註冊狀態 。

選務處表示，無黨派選民可以用以下方式參加總統初選的投票：方法一，取得以下三個政黨之一的選票進行投票：美國獨立黨、民主黨、或自由黨。 這三個政黨都允許選民在不更改黨派的情況下進行跨黨投票。方法二，如果希望參加以下任何政黨的黨內初選，需要重新登記為該黨：綠黨、和平自由黨、或共和黨。 這些政黨都不允許跨黨投票。 方法三，不採取任何行動，收到的選票將不包括總統初選，但包括所有其他適用的選舉。