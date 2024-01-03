缺蛋荒 華人專家買到一盒12顆全雙黃蛋 揭買蛋秘辛

出自層疊式雞籠系統的產雞，長期生活在擁擠的環境，吃的是轉基因大豆和玉米，被打了抗生素和荷爾蒙。（陳佳霖提供）

人類對於雞蛋 的依賴正逐年增長。據統計2023年每一名美國人平均要吃下近300顆雞蛋，雞蛋的價格也牽動著普通消費者的神經。白殼蛋、紅殼蛋、有機蛋、谷倉蛋（Barn-Laid）、散養蛋（Cage-Free Eggs）、放養蛋（Pastur Rasied Egg），這些令人眼花繚亂的名稱到底是商家的圈套，還是要為健康必須支付的價碼？本報收集資料並採訪到多位有經驗的華人 ，揭開雞蛋背後的學問。

生活在舊金山的華人林育貞平時會去家附近的Trader Joe's 超市購買大號雞蛋（Jumbo Eggs）。最近她意外的發現，一盒12顆雞蛋竟然每顆都是「雙黃蛋」，好似中了頭彩。

「我是好奇寶寶，發現雙黃蛋比較重，所以現在只要蛋一買回來，就來秤一下。若是70克左右，就是單黃；若是78克以上就大概率是雙黃。」林育貞說。

她表示，自己一般會選擇有非籠養、有機標識的紅殼蛋。「感覺是比較健康，但自己明白是心理作用，完全吃不出差別。」

上個月，北灣蘇諾瑪縣的多處農場被發現禽流感病毒（The Avian Flu），在短短數周內擴散至整個加州，超過300萬只家禽將被安樂死。新年初期，各大超市已經出現雞蛋售罄、限購等現象，雞蛋價格上漲將不可避免。為避免交智商稅花冤枉錢，華人陳佳霖帶著好奇心做了番研究。

全美權威的有機農場農作物評級機構Cornucopia Institute根據農場的20項指標，將雞蛋評為一到五級。陳佳霖表示，所有超市自家品牌的雞蛋評級都很低，包括大家最常買的Costco超市Kirkland有機雞蛋被評為第二級，而Trader Joe's、Walmart、Target和Whole Foods自家品牌的有機雞蛋更是評為最低的一級。

「最貴的一定是最好的雞蛋嗎？其實並不然。」陳佳霖在Safeway超市找到一款價格最貴的雞蛋，是Vital品牌的放養有機蛋，售價為9.99元12顆。「只有農場為每隻雞提供至少108呎的散養空間，才可以被標籤為散養蛋。Vital的這款蛋被定為四級，平時吃肯定沒問題，十分健康，但花著最高的價錢買到的卻不是最好的雞蛋，這有些扎心。」

陳佳霖表示，像價錢便宜量又足的雞蛋質量肯定不好。因為這些雞蛋產自層疊式雞籠系統，產雞長期生活在擁擠的環境，吃的是轉基因大豆和玉米，被打了抗生素和荷爾蒙。「這樣的雞蛋不如不吃。」她表示。

經過查詢，陳佳霖找出了有且僅有的兩款能在普通超市里買到的五級雞蛋，分別是Sprouts超市里售賣的OrgNick和Whole Foods超市的World's Best Eggs。經記者當天走訪，兩款雞蛋在超市中均已售罄。

陳佳霖認為，有機（Organic）和放養（Pastur Rasied）是評價好雞蛋最重要的兩大因素，消費者可以按照自己的消費水平去選購。同時，擁有美國農業部授權的USDA Oragnic標識，是農場不施加有害殺蟲劑、化學肥料的保證。