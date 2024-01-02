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灣區華裔高中生祝千惠為流浪動物辦畫展

記者李怡／舊金山即時報導
畫展作品受到社區學生和家長的讚賞和喜愛。（記者李怡／攝影）
畫展作品受到社區學生和家長的讚賞和喜愛。（記者李怡／攝影）

中半島聖馬刁縣Aragon高中學生祝千惠（Amanda Zhu）為了幫助半島動物收容所（Peninsula Humane Society SPCA ）的流浪動物們找到家，新年之際特別發起畫展捐贈活動。

祝千惠之所以想發起特別捐贈活動，緣起於疫情期間她自己從半島社區動物收容所領養了三隻貓，其中包括一隻獨眼殘疾貓。祝千惠說：「我發現很多殘疾動物無人領養，這激發了我的想法，決定透過繪畫來募集捐款，以幫助動物收容所更好地照顧殘疾動物。」

她說，這次「貓貓狗狗的世界畫展」經過一年時間籌備，終於成功舉辦，她將公益畫展募集到的捐款850元，全部捐贈給社區動物收容所，用於救治受傷動物。

祝千惠說，過去一年中，她與社區動物收容所合作，為小動物繪製了數十張動物肖像；本次畫展精心選出與主題相關的作品，進行裱框，並自己手繪創作了公益畫展邀請函和答謝卡。她說，經過一年的準備過程中，面臨了一些阻礙，包括繪畫時間有限、組織畫展障礙等，但在父母鼓勵下，最終還是克服種種困難，讓畫展得以呈現。

這場公益畫展得到了來自半島社區20多個家庭的支持和參與，訪客被祝千惠生動的動物肖像畫作打動，並表示讚賞和喜愛。

畫展結束後，祝千惠說，希望把公益畫展延續下去，並計畫在校內組織一個以保護動物為主題的繪畫俱樂部，邀請喜歡動物和繪畫的同學和朋友們，到社區動物收容所內聯合舉辦公益畫展，以帶動更多人付出愛心關懷流浪殘疾動物。

半島動物收容所（Peninsula Humane Society SPCA）是專門救助流浪動物的非營利機構，每逢假日，灣區各地的動物收容所往往會不堪重負，更由於疫情、財政困難、住房危機以及許多房東限制性政策等因素，灣區被拋棄的流浪動物數量迅速增長，因為養育成本，甚至許多動物收容所對沒被收養的狗狗實施安樂死。

半島動物收容所表示，祝千惠自發性地組織這次愛心募款活動，對收容所意義重大，不只是一次資金的捐贈，而是透過藝術創作的形式，讓更多灣區乃至世界居民關注到流浪貓貓狗狗的領養問題。

貓貓狗狗的世界畫展作品。（記者李怡／攝影）
貓貓狗狗的世界畫展作品。（記者李怡／攝影）
貓貓狗狗的世界畫展作品。（記者李怡／攝影）
貓貓狗狗的世界畫展作品。（記者李怡／攝影）
祝千惠和她歷史一年精心準備的貓貓狗狗畫展。（記者李怡／攝影）
祝千惠和她歷史一年精心準備的貓貓狗狗畫展。（記者李怡／攝影）

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