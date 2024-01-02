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北加偷竊大麻店殘忍槍殺亞裔警 數名兇嫌被逮

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北加偷竊大麻店殘忍槍殺亞裔警 數名兇嫌被逮

記者劉先進／屋崙即時報導
屋崙警局2日中午表示，逮捕了謀殺越南裔警員黎俊（音譯，Tuan Le）的數個嫌犯，包括過去12小時內抓捕的一名嫌疑人。 （警局供圖）
屋崙警局2日中午表示，逮捕了謀殺越南裔警員黎俊（音譯，Tuan Le）的數個嫌犯，包括過去12小時內抓捕的一名嫌疑人。 （警局供圖）

屋崙警局2日中午表示，逮捕了謀殺越南裔警員黎俊（音譯，Tuan Le）的數個嫌犯，包括過去12小時內抓捕的一名嫌疑人。

2023年12月29日淩晨1時和4時30分，屋崙傑克倫敦廣場一間大麻店連續發生兩起入室盜竊。第二起案件發生時，便衣警員黎俊到場執勤，逃離的幾個竊賊忽然開槍射擊，警方沒有還擊，但黎俊不幸中槍，最終傷重不治，此事震驚社區。

屋崙警局在2日的聲明中說，警方逮捕了數個嫌犯，包括在過去12小時內抓捕的一名嫌疑人。警員將繼續不懈努力，為黎俊一家伸張正義。「我們都對這起毫無意義的暴力事件感到悲痛欲絕，並將繼續為他的逝世默哀。這只是漫長法律程式的開始；我們希望，這將為黎警官悲痛欲絕的家人和整個警局大家庭帶來康復。我們承諾在整個調查過程中隨時向大家通報情況。 」

警局表示，這是一項正在進行的調查，「我們保證，在將這起悲劇的所有責任人繩之以法之前，集體協作努力不會停止。我們理解黎警官的離去對其家人、警局和社區造成的影響。」

屋崙警局也感謝外部机构的通力合作，其中包括舊金山警局、利佛摩警局、瓦列霍(Vallejo)、阿拉米達縣警辦公室、州檢察長辦公室、加州公路巡警、聯邦酒精、菸草、火器和爆炸物管理局(ATF)、聯邦調查局 (FBI) 和美國法警（US Marshals）。

黎俊於1987年6月1日出生在越南西貢，後來搬到屋崙，並於2001年9月11日入籍。 2020年2月21日，他從第183期警察學院畢業，開始了長達近四年的社區公共服務之旅。去世時年僅36歲，是第54位在為居民服務時殉職的屋崙警官。也是屋崙14年來首位因公殉職的警員。

屋崙華埠商會征得家人同意，為黎俊設置GoFundMe賬號（https://rb.gy/35ulzb）募捐，截至2日下午1時許的信息，已籌集到愛心善款6萬9105元。

屋崙 越南 加州

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