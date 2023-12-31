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2024舊金山新年煙火最佳觀看地

記者李怡╱舊金山即時報導
每年跨年夜舊金山輪渡大廈旁的煙火表演。（小景供圖）
每年跨年夜舊金山輪渡大廈旁的煙火表演。（小景供圖）

據美國海岸警衛隊 （U.S. Coast Guard）表示，為迎接2024新年的到來，舊金山會在2024年1月1日凌晨12點，在 14 號碼頭渡輪大廈以南的駁船上燃放煙火。 為了最佳距離觀看表演，市民和遊客，可在內河碼頭（Embarcadero ）找地點觀看表演。 據國家氣象局稱，預計到時會有雲層，可能會影響煙火的能見度。

除內河碼頭地區之外，還可在著名景點雙子峰 (Twin Peaks) 或電報山 (Telegraph Hill)上觀賞。 當西海岸午夜鐘聲敲響時，舊金山以及東灣和北灣部分地區居民也能夠觀看 15 分鐘的煙火表演。

東灣在阿拉米達的皇冠海灘跨海灣，可以觀賞到舊金山市中心和內河碼頭的煙火美景。 也可購票登上大黃蜂號航空母艦博物館參加一年一度的新年晚會，並在甲板上觀看煙火。 如果雲朵散去，屋崙山和柏克萊的灰熊峰（Grizzly Peak）對於想要欣賞煙火並欣賞舊金山天際線的人來說，也是不錯的選擇。

北灣也可以在金門大橋另一側的幾個地方觀賞舊金山的煙火。 蘇沙利度的木板路 (Sausalito Boardwalk) 位於蘇沙利度市中心以南，提供各種酒吧和餐廳選擇。如想喝一杯或享用海鮮的人可到訪，並欣賞舊金山美麗的海濱景色。

舊金山 博物館 柏克萊

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