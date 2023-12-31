2024舊金山新年煙火最佳觀看地

每年跨年夜舊金山輪渡大廈旁的煙火表演。（小景供圖）

據美國海岸警衛隊 （U.S. Coast Guard）表示，為迎接2024新年的到來，舊金山 會在2024年1月1日凌晨12點，在 14 號碼頭渡輪大廈以南的駁船上燃放煙火。 為了最佳距離觀看表演，市民和遊客，可在內河碼頭（Embarcadero ）找地點觀看表演。 據國家氣象局稱，預計到時會有雲層，可能會影響煙火的能見度。

除內河碼頭地區之外，還可在著名景點雙子峰 (Twin Peaks) 或電報山 (Telegraph Hill)上觀賞。 當西海岸午夜鐘聲敲響時，舊金山以及東灣和北灣部分地區居民也能夠觀看 15 分鐘的煙火表演。

東灣在阿拉米達的皇冠海灘跨海灣，可以觀賞到舊金山市中心和內河碼頭的煙火美景。 也可購票登上大黃蜂號航空母艦博物館 參加一年一度的新年晚會，並在甲板上觀看煙火。 如果雲朵散去，屋崙山和柏克萊 的灰熊峰（Grizzly Peak）對於想要欣賞煙火並欣賞舊金山天際線的人來說，也是不錯的選擇。

北灣也可以在金門大橋另一側的幾個地方觀賞舊金山的煙火。 蘇沙利度的木板路 (Sausalito Boardwalk) 位於蘇沙利度市中心以南，提供各種酒吧和餐廳選擇。如想喝一杯或享用海鮮的人可到訪，並欣賞舊金山美麗的海濱景色。