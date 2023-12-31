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灣區超市鄧金斯蟹仍平價 華人分享料理方式

記者孫愛薇╱聖他克拉拉縣即時報導
目前灣區超市內的鄧金斯蟹價格為7.99一磅，價格便宜實惠。（記者孫愛薇╱攝影）
目前灣區超市內的鄧金斯蟹價格為7.99一磅，價格便宜實惠。（記者孫愛薇╱攝影）

今年加州捕蟹季因座頭鯨活動位置而一再延遲。目前灣區超市能進貨的鄧金斯蟹皆為其他州運送而來，一磅目前只要7.99元非常平價。華人分享螃蟹家常料理方式，鄧金斯蟹清蒸沾醬非常美味，也期待加州捕蟹季的開始。

記者實地走訪灣區超市，發現在南灣的獅子城超市目前沒有販售鄧金斯蟹，而在99大華超市則有一磅售價7.99元，屬於便宜划算的價位帶，吸引不少消費者購買。

以往在聖誕大餐與跨年時，鄧金斯蟹的一磅價格甚至可以上看15元，一隻螃蟹購買下來大約要30元。但為了一年一頓的節慶大餐，不少華人還是會咬牙購買。

喜愛吃螃蟹的灣區居民Wennie表示，全家人都非常喜歡吃螃蟹。各種新鮮的螃蟹都品嘗，不僅常購買鄧金斯蟹，帝王蟹與藍蟹也是桌上常客。

曾做作為餐廳經營者的她，最喜歡清蒸方式保留螃蟹的美味風味，雖然加州的捕蟹季尚未開始，但對於饕客一家的他們，也還能從超市中購買到其他州運來的活螃蟹。華人超市與越南人超市都是購買新鮮活蟹的首選，捕蟹季的延遲對她們的影響並不大。

吳太太也是購買鄧金蟹的愛好者，由於從小居住在海港邊常吃海鮮，來到灣區後對於鄧金斯蟹非常驚豔。她推薦料理的方式也是新鮮清蒸最好吃。但由於螃蟹屬於比較寒性的食物，建議可以搭配薑醋蒜的螃蟹醬一起食用。螃蟹醬是將蒜碎、薑末、米醋與白糖混合在一起，再將清蒸好的螃蟹沾醬一起食用，酸甜的醋醬搭配蟹肉非常好吃。

她還談到，螃蟹做清蒸時，可以放置切片的薑、蔥以及米酒，不僅可以去腥味，還可以襯托螃蟹的鮮味。如果不會殺螃蟹，建議可以直接請超市的人員協助將螃蟹剖好，回到家就要立刻料理。

對於即將來到的加州捕蟹季，吳太太表示非常開心，希望帶動螃蟹價格降低，之前曾經有買過一磅4元的鄧金斯蟹，幾乎兩三天就可以吃一次螃蟹。

清蒸螃蟹時，可以擺上薑片不僅去腥，還能襯托螃蟹的鮮味。（受訪者提供）
清蒸螃蟹時，可以擺上薑片不僅去腥，還能襯托螃蟹的鮮味。（受訪者提供）

加州 灣區 華人超市

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