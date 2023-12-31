鄧金斯蟹捕蟹季終來臨 1月5日加州開放兩區域捕蟹

加州捕蟹季終於要開始，新鮮活跳的鄧金斯蟹頗受饕客歡迎。（受訪者提供）

因考量到座頭鯨生態影響，今年加州 三度延期的捕蟹季，終於要在2024年的1月5日正式開放捕撈。在加州的規範的區域中，5日開始僅有開放兩區作為捕蟹季的合法捕撈範圍。期待鄧金斯蟹已久的灣區 饕客，最快在1月5日後就可以品嘗到加州產鄧金斯蟹。

根據加州漁獵廳（The Department of Fish and Wildlife）發布的最新風險評估報告，2024年1月5日凌晨起，將開放從俄勒岡州 邊界到北加州蘇諾瑪縣（Sonoma County）與蒙多西諾縣（Mendocino County）邊線，總共兩個商業漁業區域作為捕蟹季開始的範圍，在加州漁獵廳所公告的地圖上標示為漁區1與2區。

其餘的加州漁區3、4、5和6區，為蘇諾瑪縣到美墨邊界。因為座頭鯨的數量增加，為避免造成座頭鯨被魚具纏繞的風險，加州漁獵廳將繼續保持延遲開放。直到1月11日的新風險評估報告，會再做是否開放的通知。

據「聖荷西信使報」（Mercury News）報導，加州最北邊的漁船最快在1月2日開始，可以在區域內放置螃蟹籠，5日做正式捕撈動作。不僅饕客期待加州產的鄧金斯蟹，許多依靠鄧金斯蟹做生意的餐廳，也終於等到加州捕蟹季的開始。

舊金山Pier 39的Simco餐廳營運長帕崔特（Bob Partrite）表示：「這對我們和消費者來說都是好事，很多顧客進來都問螃蟹來自哪裡。每當我們說是來自本地加州的，都會是很大的優勢。」

他所管理的三家以螃蟹為主題的餐廳，自俄勒岡州開始捕蟹季後，便一直從俄勒岡州購買螃蟹。加州捕蟹季的開始將不只壓低螃蟹價格，還能讓加州灣區的饕客嘗到更新鮮的鄧金斯蟹。