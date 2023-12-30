北加屋崙亞裔警被槍殺 嫌犯仍在逃

屋崙警局此前召開記者會，通報案情。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙越南 裔警員Tuan Le 29日淩晨執勤傑克倫敦廣場附近大麻 店入室盜竊案時，不幸中槍身亡，震驚社區。他是屋崙時隔15年來首次因公殉職的警員。根據KTVU的報導，警方至少逮捕兩名入室盜竊嫌疑人，預計還會有更多的人被捕。但目前警方並未證實，是否抓獲開槍殺警的人。兇嫌極可能還在逃。

29日的案件頗為奇怪。同一家大麻店，分別在凌晨1時和4時30分遭遇入室盜竊。警方第二次出警時，有多個嫌犯逃離盜竊現場，並有人開槍，擊中身著便衣的Tuan Le，警方並未還擊。

屋崙市長盛桃誓言，要抓住兇手，將其繩之以法。州長紐森對Tuan Le的去世表示悲傷，並下令州議會大廈下半旗致哀。他在聲明中說，今天，當大家哀悼屋崙最優秀的一位球員的不幸去世時，心情十分沉重。「夫人(Jennifer Siebel Newsom)詹妮弗和我代表整個州。向Tuan Le的家人、同事和整個屋崙社區表示最深切的哀悼，我們哀悼這位勇敢的公務員的去世。」

Tuan Le 在1987年出生於越南西貢，後來搬到屋崙。2001年9月11日成為入籍公民。過去兩年，他擔任西屋崙社區資源警員。去世時年僅36歲。他是屋崙因公殉職的第54名警員。也是屋崙15年首次被害的警員。

上一次屋崙警員因公殉職是在2009年3月21日，當時有四名警員被槍殺。槍手是 26 歲的米克森（Lovelle Mixon），他在一次交通攔截中先是槍殺了警佐杜納金（Mark Dunakin）和黑格（John Hege）。兩小時後，當特警隊沖進米克森藏身的公寓時，他槍殺了警員羅曼斯（Ervin Romans）和酒井（Daniel Sakai）。

此次槍擊發生之際，屋崙暴力犯罪的正在飆升，主要原因是搶劫增加。根據警局的數據，今年槍枝搶劫案與去年同期相比增加37%。 商業盜竊案增加9%。不過，警方在一周多前的記者會上表示，11月推出打擊假期犯罪計畫，並成立遏制商業入室盜竊項目，11月到12月20日，商業入室盜竊案件，比去年同期減少超50%。