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台海局勢怎麼看？YouTube創辦人陳士駿：生活在台灣相對安全

中央社／舊金山29日電
YouTube創辦人兼Draco新創公司技術長陳士駿。(本報資料照片／記者鄭超文攝影）
YouTube創辦人兼Draco新創公司技術長陳士駿。(本報資料照片／記者鄭超文攝影）

YouTube創辦人陳士駿近日接受舊金山KRON4新聞台訪問，被問到外國人若遷居台灣是否該顧慮台海局勢，他表示緊張情形已存在數十年，近幾年才受到外媒特別關注，台灣是相對安全的環境。

陳士駿是第一位獲得政府頒發「台灣就業金卡」的外國人，2019年帶著太太和孩子從矽谷遷居回台，他回憶最初因為灣區的廚房重新裝修返台，後來遇上COVID-19疫情，台灣控制得當，現在回過頭看，很慶幸留了下來。

他形容自己剛回台時有「大開眼界」的感覺，因為台灣地小人稠，交通非常便利，通行工具選擇又多，可以四處趴趴走。

相比灣區，即便短時間出門都必須得開車，陳士駿說，回台5年都沒有自己的車子，不論走路或叫車都很方便，若有需要就租車，還有捷運和自行車可代步。

陳士駿的台灣就業金卡期限3年，已重新申請。他告訴KRON4，會留在台灣最主要的原因並非是為了自己，而是考量到整個家庭，由於台灣整體治安讓他不用太擔心孩子外出的時間，到了晚上他們都還能上街，自主地體驗和探險。

談到返台多年，如何協助台灣發展新創，他坦言兩地生態不同；在矽谷，去到一間星巴克，感覺環顧四周都能找到人一起聊新創，還有可能找到未來的共同創辦人或潛在投資人，這是矽谷獨有的能量和氛圍，跟其他地方很不一樣。

在台灣，陳士駿發現，相對需要花比較多的精力才能將志同道合的人凝聚在一起；但唯有如此，大家才能共同討論如何解決問題。他一直在嘗試組織擴建人脈網絡，營造時間空間，讓對新創有興趣的各方能夠對話、產生火花。

他表示，直到搬離矽谷，才真正體會到矽谷創業環境的可貴，建議台灣政府企業直接選送人才到當地待一段時間，再返台傳授經驗，創建一個循環模式。

主持人問到，台灣即將舉行大選受到外界關注，也時常因美中關係登上媒體版面，對於有意遷居到台灣的外國人士來說，是否該顧慮台海局勢。陳士駿表示，真正定居在台灣後會發現，大眾並不會成天關注這個議題。

他闡述，緊張的情況肯定存在，但並非近年才有的事情，而是存在幾十年了，居住在台灣的人並沒有打算逃離台灣、也相信會以和平的方式來解決問題，「說實話，我也認為生活在台灣相對安全」。

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